***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2023 13:14
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124954
BIST
13:265.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -47,20
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2618,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2620,1929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1728
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1830
13:261.164,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.164,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:26
|GOKNR
|17,71
|56.468.335
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.829.894
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.945.290
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.137.582
|% 9,92
|
|VKING
|47,96
|26.527.340
|% 8,70
|
|KATMR
|1,37
|47.633.073
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|445.143
|% -9,90
|
|TUCLK
|29,00
|38.333.571
|% -8,29
|
|GLRYH
|10,04
|30.194.950
|% -6,43
|
|PENTA
|26,10
|630.737.030
|% -6,38
|
|ISCTR
|14,30
|2.671.827.041
|% -0,49
|
|TUPRS
|579,50
|2.637.326.811
|% 4,38
|
|EREGL
|39,48
|1.819.743.529
|% -0,40
|
|YKBNK
|11,12
|1.745.224.720
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.574.978.588
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,30
|2.671.827.041
|% -0,49
|
|YKBNK
|11,12
|1.745.224.720
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,32
|806.268.267
|% -3,17
|
|AKBNK
|18,64
|1.352.089.246
|% 0,49
|
|KRDMD
|20,12
|1.386.432.546
|% -1,28
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9805
|18,9834
|% 0,05
|
|Euro
|20,1863
|20,1929
|% -0,85
|
|Sterlin
|22,9180
|23,0329
|% -0,37
|
|Frank
|20,5786
|20,7026
|% -0,48
|
|Riyal
|5,0390
|5,0643
|% 0,00
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.867
|7.915
|1,00
|
|Yarım
|3.844
|3.873
|1,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|0,26
|