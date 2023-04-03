***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2023 10:46
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130843
BIST
11:374.740
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -73,22
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3719,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0294
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3720,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0674
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8590
En Düşük
20,7087
11:371.212,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.212,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:37
|EKSUN
|95,15
|1.592.816.152
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.603.565
|% 9,99
|
|RAYSG
|23,04
|18.175.520
|% 9,71
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|87.288.634
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.990.530
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.661.839
|% -9,97
|
|IHAAS
|135,80
|4.204.532
|% -8,31
|
|DERIM
|9,86
|33.235.765
|% -7,76
|
|EKSUN
|95,15
|1.592.816.152
|% 10,00
|
|TUPRS
|537,90
|1.195.247.618
|% 1,47
|
|KOZAL
|21,12
|977.290.428
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|828.124.901
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|757.392.845
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,66
|352.029.903
|% 3,50
|
|EKGYO
|6,08
|327.132.778
|% -1,78
|
|AKFYE
|15,90
|757.313.648
|% -7,02
|
|KOZAL
|21,12
|977.290.428
|% -2,22
|
|ISCTR
|12,05
|534.036.579
|% 0,03
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2000
|19,2044
|% 0,15
|
|Euro
|20,8406
|20,8590
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,5675
|23,6857
|% -0,04
|
|Frank
|20,8198
|20,9452
|% -0,23
|
|Riyal
|5,1026
|5,1282
|% 0,18
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|4,49
|