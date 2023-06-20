***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2023 10:19
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160226
BIST
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11:065.269
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,13
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0623,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0394
|Açılış
|: 23,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0625,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0774
|Açılış
|: 25,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:061.483,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.483,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:06
|DAGHL
|11,99
|8.710.509
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|19.761.551
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|209.568.684
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.007.934
|% 9,98
|
|BURCE
|172,10
|30.831.577
|% 9,97
|
|IHAAS
|112,60
|11.869.557
|% -9,99
|
|VKFYO
|15,33
|5.907.063
|% -9,98
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,62
|141.744.785
|% -6,50
|
|BRSAN
|229,00
|127.471.829
|% -5,72
|
|THYAO
|173,00
|1.679.566.477
|% -0,57
|
|PASEU
|34,88
|1.319.952.683
|% -4,65
|
|YKBNK
|12,28
|846.071.260
|% 0,74
|
|SASA
|54,30
|691.324.292
|% 2,36
|
|AKBNK
|18,65
|642.811.484
|% 0,76
|
|YKBNK
|12,28
|846.071.260
|% 0,74
|
|PASEU
|34,88
|1.319.952.683
|% -4,65
|
|EKGYO
|6,79
|249.935.615
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,65
|642.811.484
|% 0,76
|
|ISCTR
|13,00
|439.806.481
|% 0,93
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6079
|23,6142
|% 0,17
|
|Euro
|25,8213
|25,8304
|% 0,30
|
|Sterlin
|30,1065
|30,2574
|% 0,00
|
|Frank
|26,2155
|26,3734
|% -0,14
|
|Riyal
|6,2721
|6,3035
|% -0,07
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|2,42
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.729
|4.834
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.417
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|0,28
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
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11:21BURVA
Yüzde 9.76 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 508 adet işlem
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11:20PASEU
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 529, 299 adet işlem
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11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 31 kaybederek (% -0.04 ) 5, 872
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11:19XU100
Endeks 5, 262 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 13, 256.00 milyon TL de
-
11:19METUR
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 896 adet işlem