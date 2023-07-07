***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2023 10:00
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166837
BIST
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10:356.201
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 60,11
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.201
10:3526,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0571
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3528,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0269
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:351.608,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.608,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SKTAS
|3,65
|3.233.709
|% 30,36
|
|TETMT
|294,10
|22.961.866
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|61.019.652
|% 9,98
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|IHAAS
|31,14
|48.159.593
|% -6,49
|
|ULUSE
|175,30
|31.011.174
|% -3,95
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,95
|2.402.986.818
|% 5,27
|
|THYAO
|217,70
|1.560.994.172
|% 0,51
|
|TUPRS
|90,75
|1.024.989.538
|% 3,07
|
|KCHOL
|111,40
|586.735.286
|% 2,30
|
|EKGYO
|8,01
|569.156.393
|% 0,88
|
|EKGYO
|8,01
|569.156.393
|% 0,88
|
|YKBNK
|13,18
|566.384.310
|% 1,23
|
|PSGYO
|7,38
|239.462.782
|% 1,37
|
|SKBNK
|2,91
|87.331.122
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,95
|2.402.986.818
|% 5,27
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0668
|26,1299
|% 0,22
|
|Euro
|28,3875
|28,3970
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,1855
|33,3519
|% 0,17
|
|Frank
|29,0615
|29,2365
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9422
|6,9770
|% 0,15
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|6,00
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.400
|10.655
|-11,00
|
|Yarım
|5.208
|5.352
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,09
|19,12
|0,06
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|0,53
|