***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2023 10:00
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172579
BIST
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12:216.565
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 126,87
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:2126,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1397
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:2129,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1462
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:211.649,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.649,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:19
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.616.935
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.138.929
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.607.987
|% -9,95
|
|MTRYO
|6,03
|7.125.929
|% -7,66
|
|PRZMA
|26,10
|16.595.556
|% -7,38
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,60
|4.660.916.331
|% 1,92
|
|ASELS
|73,00
|3.781.211.025
|% 5,04
|
|YKBNK
|13,98
|2.654.842.889
|% 0,50
|
|SISE
|49,82
|2.523.504.828
|% 1,22
|
|AKBNK
|25,80
|1.814.350.984
|% 4,20
|
|YKBNK
|13,98
|2.654.842.889
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,33
|1.392.561.398
|% 1,09
|
|ZOREN
|3,71
|522.721.470
|% 2,77
|
|ISCTR
|14,69
|1.554.454.094
|% 1,38
|
|AKBNK
|25,80
|1.814.350.984
|% 4,20
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2414
|26,2837
|% 0,61
|
|Euro
|29,5108
|29,5256
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,2622
|34,4340
|% 0,49
|
|Frank
|30,4567
|30,6402
|% 0,87
|
|Riyal
|6,9755
|7,0105
|% 0,46
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,04
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.640
|10.833
|50,00
|
|Yarım
|5.320
|5.441
|24,00
|
|Çeyrek
|2.668
|2.721
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,92
|79,92
|0,05
|
Seans Raporu
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