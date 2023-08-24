***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 10:29
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188934
BIST
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18:057.492
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -110,30
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
18:0525,8278
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -1,3615
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
18:0528,1579
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -1,3684
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
18:051.595,37
En Yüksek
|Değişim
|: -4,71%
|| -78,87
|Açılış
|: 1.595,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|74,80
|31.506.583
|% 10,00
|
|EUREN
|21,34
|978.209.644
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.909.393.611
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.501.182
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|3.623.202
|% 10,00
|
|ADEL
|677,90
|348.854.839
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|826.741.549
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|211.895.134
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.970.167
|% -10,00
|
|DOBUR
|61,65
|50.010.901
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,85
|15.459.439.291
|% 9,42
|
|ISCTR
|18,00
|15.048.605.864
|% 7,21
|
|THYAO
|230,50
|13.855.857.804
|% -3,84
|
|AKBNK
|30,42
|11.825.069.782
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.699.324.426
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,85
|15.459.439.291
|% 9,42
|
|ISCTR
|18,00
|15.048.605.864
|% 7,21
|
|EKGYO
|8,41
|5.621.714.821
|% -6,35
|
|SKBNK
|4,07
|2.412.874.467
|% 3,56
|
|AKBNK
|30,42
|11.825.069.782
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8060
|25,8568
|% -4,90
|
|Euro
|27,9811
|28,1513
|% -4,66
|
|Sterlin
|32,5701
|32,7334
|% -5,53
|
|Frank
|29,1676
|29,3433
|% -5,42
|
|Riyal
|6,8643
|6,8988
|% -4,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,80
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-78,99
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.816
|11.087
|-277,00
|
|Yarım
|5.425
|5.565
|-134,00
|
|Çeyrek
|2.704
|2.782
|-68,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,14
|-1,13
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
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17:58YYLGD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL