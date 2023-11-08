***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2023 10:04
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215546
BIST
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14:237.867
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 22,53
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:2328,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0262
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:2330,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0124
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:231.800,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.800,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TABGD
|179,30
|1.509.689.741
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|FZLGY
|15,66
|92.192.740
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.125,00
|7.247.250
|% 9,97
|
|MEKAG
|66,35
|33.573.631
|% 9,94
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,50
|447.012.352
|% -7,24
|
|AYDEM
|20,12
|155.185.893
|% -6,07
|
|TDGYO
|9,22
|6.722.204
|% -5,14
|
|TABGD
|179,30
|1.509.689.741
|% 10,00
|
|KONTR
|280,00
|1.220.770.259
|% 2,00
|
|ASTOR
|119,80
|871.151.829
|% -0,75
|
|MIATK
|697,00
|793.868.511
|% 1,01
|
|ENJSA
|53,00
|590.457.262
|% 0,00
|
|MHRGY
|5,39
|285.681.750
|% 0,56
|
|MOBTL
|4,34
|221.091.596
|% 1,64
|
|ASGYO
|18,43
|520.865.539
|% 7,09
|
|REEDR
|22,52
|533.575.293
|% 0,99
|
|VRGYO
|21,38
|492.479.968
|% 6,95
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5060
|28,5178
|% 0,09
|
|Euro
|30,4716
|30,4856
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,8642
|35,0391
|% -0,17
|
|Frank
|31,5257
|31,7156
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5837
|7,6217
|% 0,14
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|882,22
|884,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,50
|1.034,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,16
|81,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,40
|1.964,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:38VERTU
Yüzde 6.70 oranında artışla 41.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 202 adet işlem
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14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 51 artarak (% 0.36 ) 8, 241
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14:37ICUGS
Yüzde 9.84 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 734 adet işlem
-
14:36TCELL
Yüzde 4.24 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 598, 378 adet işlem
-
14:35VRGYO
Yüzde 6.55 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 331, 085 adet işlem