***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 10:00
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217685
BIST
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12:167.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 32,45
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1628,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1630,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0648
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:161.791,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.791,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:16
|PENTA
|22,22
|133.007.104
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.696.363.102
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.490.917
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|PRZMA
|58,45
|19.555.618
|% -7,22
|
|THYAO
|235,60
|3.401.971.675
|% 1,46
|
|MIATK
|815,00
|2.696.363.102
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,00
|1.436.800.987
|% 1,36
|
|REEDR
|25,94
|1.393.951.836
|% -4,98
|
|PETKM
|20,90
|1.292.415.465
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.180.663.831
|% 3,28
|
|ZOREN
|5,09
|459.833.227
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|117.653.169
|% -0,73
|
|IHLGM
|1,75
|109.955.351
|% 3,55
|
|PETKM
|20,90
|1.292.415.465
|% 3,47
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6229
|28,6321
|% 0,15
|
|Euro
|30,6742
|30,6862
|% 0,21
|
|Sterlin
|35,0745
|35,2504
|% 0,21
|
|Frank
|31,6289
|31,8194
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6101
|7,6483
|% 0,13
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|872,26
|873,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,15
|989,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,06
|1.947,38
|% 0,66
|