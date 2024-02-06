***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2024 10:49
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247046
BIST
'
15:248.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 32,92
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:2430,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:2432,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0260
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:241.991,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.991,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:24
|VESBE
|20,02
|1.042.176.268
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.611.597
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.028.581
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|304.185.957
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|POLTK
|21.750,00
|167.307.618
|% -6,79
|
|YAPRK
|292,00
|288.585.949
|% -6,71
|
|YBTAS
|151.000,00
|4.056.630
|% -6,56
|
|THYAO
|287,25
|7.306.951.323
|% -0,69
|
|SASA
|40,28
|4.039.751.400
|% 3,02
|
|EKGYO
|10,52
|3.353.348.481
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,46
|2.682.158.903
|% 0,60
|
|TUPRS
|153,70
|2.521.787.416
|% -0,90
|
|ZOREN
|5,03
|2.182.123.872
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.353.348.481
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|238.115.057
|% 0,61
|
|SASA
|40,28
|4.039.751.400
|% 3,02
|
|YKBNK
|22,72
|2.273.006.750
|% 0,18
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5761
|% 0,07
|
|Euro
|32,8226
|32,8334
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2445
|38,4363
|% 0,13
|
|Frank
|34,8756
|35,0857
|% -0,24
|
|Riyal
|8,1282
|8,1689
|% 0,06
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|895,90
|897,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,66
|942,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,59
|78,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,62
|2.025,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39ATEKS
Yüzde 6.28 oranında artışla 137.10 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 757 adet işlem
-
15:38AVHOL
Yüzde 9.91 oranında artışla 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 134, 496 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 83 artarak (% 0.16 ) 9, 382
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse BINHO, MIATK, CATES
-
15:37XU100
Endeks 8, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 75, 011.00 milyon TL de