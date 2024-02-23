***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2024 12:40
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251540
BIST
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13:409.397
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 49,38
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.400
13:4031,0920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1044
|Açılış
|: 31,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
13:4033,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0364
|Açılış
|: 33,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
13:402.019,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,58
|Açılış
|: 2.019,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler13:38
|EUYO
|15,95
|50.739.068
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|44.820.295
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|147.850.332
|% 10,00
|
|OZGYO
|7,15
|202.905.938
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|27.199.375
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|16.964.988
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|495.531.802
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|147.407.349
|% -9,96
|
|GSRAY
|7,36
|390.120.096
|% -5,52
|
|ARASE
|80,20
|266.685.896
|% -5,09
|
|THYAO
|284,25
|4.117.686.714
|% -0,26
|
|EREGL
|47,04
|4.107.938.802
|% -2,37
|
|ASTOR
|124,90
|4.001.197.576
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,72
|3.260.151.371
|% -0,62
|
|EKGYO
|11,69
|3.144.362.406
|% 3,45
|
|EKGYO
|11,69
|3.144.362.406
|% 3,45
|
|TSPOR
|1,81
|437.780.590
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,01
|727.154.768
|% 0,33
|
|ISCTR
|28,72
|3.260.151.371
|% -0,62
|
|ODAS
|10,81
|1.209.385.751
|% 4,55
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0897
|31,0922
|% 0,34
|
|Euro
|33,6681
|33,6979
|% 0,18
|
|Sterlin
|39,2657
|39,4626
|% 0,39
|
|Frank
|35,1408
|35,3525
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2645
|8,3059
|% 0,34
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,66
|961,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,29
|% 0,66
|