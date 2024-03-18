***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:58
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259538
BIST
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13:188.811
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -17,27
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:1832,3049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1778
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:1835,2564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1384
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:182.238,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,76
|Açılış
|: 2.239,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:18
|AKENR
|6,60
|19.668.746
|% 10,00
|
|DOBUR
|215,70
|75.468.988
|% 9,99
|
|PKART
|76,50
|31.384.350
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.099.867
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.231.374
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.824.899
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.752.112
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.618.415
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|303.755.165
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,70
|174.543.512
|% -9,14
|
|DOAS
|321,00
|3.145.542.145
|% 7,18
|
|TUPRS
|167,10
|2.861.820.124
|% 2,52
|
|THYAO
|269,75
|2.387.440.491
|% -0,19
|
|KCHOL
|173,90
|1.982.532.027
|% -2,69
|
|ALVES
|56,85
|1.883.611.733
|% -6,42
|
|ZOREN
|5,33
|963.949.905
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,39
|1.099.133.269
|% 1,46
|
|EKGYO
|10,70
|768.803.759
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,30
|1.300.144.350
|% 1,18
|
|TSPOR
|1,55
|77.458.608
|% -3,73
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2973
|32,3049
|% 0,55
|
|Euro
|35,2486
|35,2564
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9077
|42,1178
|% 0,77
|
|Frank
|37,2341
|37,4208
|% 0,75
|
|Riyal
|8,7759
|8,8199
|% 0,74
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,10
|25,13
|% 0,66
|
|Platin
|921,08
|922,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,82
|1.071,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,99
|85,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,33
|2.156,67
|% 0,66
|