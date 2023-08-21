***YAPRK* *BYDNR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.08.2023 09:01
***YAPRK******BYDNR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [YAPRK, BYDNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187482
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
0
En Yüksek
0
18:0527,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0972
|Açılış
|: 27,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1550
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0886
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6334
En Düşük
29,1877
18:051.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERUS
|162,00
|41.285.367
|% 0,03
|
|USDTR
|2.580,00
|119.205.473
|% 0,00
|
|SELVA
|12,79
|45.665.682
|% 0,00
|
|SOKM
|50,75
|539.572.386
|% 0,00
|
|TETMT
|1.297,60
|16.745.528
|% 0,00
|
|USDTR
|2.580,00
|119.205.473
|% 0,00
|
|SELVA
|12,79
|45.665.682
|% 0,00
|
|SOKM
|50,75
|539.572.386
|% 0,00
|
|TETMT
|1.297,60
|16.745.528
|% 0,00
|
|RNPOL
|24,02
|52.828.925
|% 0,00
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 0,00
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% 0,00
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% 0,00
|
|TTKOM
|21,70
|4.382.123.955
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% 0,00
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1400
|27,1906
|% 0,45
|
|Euro
|29,5587
|29,5814
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,4815
|34,6544
|% 0,33
|
|Frank
|30,6871
|30,8720
|% 0,39
|
|Riyal
|7,2204
|7,2566
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,31
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,50
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-4,00
|
|Tam
|11.056
|11.161
|33,00
|
|Yarım
|5.545
|5.606
|17,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,91
|0,11
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem