***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.07.2023 11:37
***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAPRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170804
BIST
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14:066.344
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -18,65
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.379
14:0626,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0401
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
14:0628,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0709
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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28,8728
En Düşük
28,3967
14:061.626,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.626,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler13:55
|VKING
|46,42
|66.356.649
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.576.998
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.398.157
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.202.323
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.665.922
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.777.588
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|994.400.173
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,24
|135.834.059
|% -8,48
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|TERA
|24,64
|54.294.918
|% -6,67
|
|YKBNK
|13,84
|4.274.584.732
|% 1,62
|
|ISCTR
|14,68
|3.829.817.005
|% 1,10
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.071.177
|% 4,02
|
|THYAO
|212,50
|3.398.741.490
|% -1,30
|
|ASTOR
|81,80
|2.711.881.391
|% 2,12
|
|YKBNK
|13,84
|4.274.584.732
|% 1,62
|
|EKGYO
|8,53
|2.488.099.621
|% 1,43
|
|ISCTR
|14,68
|3.829.817.005
|% 1,10
|
|SKBNK
|3,00
|660.549.401
|% 0,67
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.071.177
|% 4,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1442
|26,1497
|% 0,22
|
|Euro
|28,8136
|28,8241
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,6935
|33,8625
|% 0,09
|
|Frank
|29,6469
|29,8255
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9500
|6,9849
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,60
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.482
|10.671
|11,00
|
|Yarım
|5.241
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,48
|0,05
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,04
|