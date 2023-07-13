***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.07.2023 12:02
***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAPRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171310
BIST
'
15:456.382
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 39,74
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:4526,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0297
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:4529,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2030
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:451.643,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.643,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:45
|SMART
|11,11
|99.184.668
|% 10,00
|
|EMKEL
|15,07
|120.629.091
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.003.381
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.748.164
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|27.427.798
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.091.996
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.572.647.816
|% -9,94
|
|ORMA
|67,30
|859.370
|% -7,11
|
|ASELS
|67,85
|8.025.257.251
|% 7,19
|
|ASTOR
|84,50
|6.443.517.126
|% 5,82
|
|YKBNK
|14,27
|5.168.431.877
|% 3,48
|
|THYAO
|210,40
|4.670.602.167
|% -0,24
|
|ISCTR
|14,87
|4.382.048.264
|% 1,71
|
|YKBNK
|14,27
|5.168.431.877
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,42
|2.922.973.651
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,87
|4.382.048.264
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,97
|671.131.230
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,10
|3.743.556.589
|% 4,33
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1513
|26,1562
|% 0,11
|
|Euro
|29,2538
|29,2670
|% 0,70
|
|Sterlin
|34,0631
|34,2339
|% 0,71
|
|Frank
|30,1812
|30,3630
|% 0,65
|
|Riyal
|6,9502
|6,9851
|% 0,13
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,89
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|10.958
|11.148
|26,00
|
|Tam
|10.606
|10.802
|-24,00
|
|Yarım
|5.303
|5.426
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,06
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:01XU100
Endeks 6, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 96, 223.00 milyon TL de
-
16:00PNSUT
Yüzde 4.53 oranında artışla 65.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 253 adet işlem
-
15:59VERUS
Yüzde 4.69 oranında artışla 158.50 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 481 adet işlem
-
15:58CWENE
Yüzde 4.56 oranında artışla 213.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 863, 014 adet işlem
-
15:57BLCYT
Yüzde 8.27 oranında artışla 15.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 198, 830 adet işlem