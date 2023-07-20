***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.07.2023 17:08
***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAPRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173904
BIST
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17:386.677
En Düşük
|Değişim
|: 1,61%
|| 105,95
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3826,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0560
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3829,9749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0325
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:381.700,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.700,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.699,31
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ONCSM
|115,50
|360.437.880
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.256.618
|% 10,00
|
|TEZOL
|18,39
|253.084.369
|% 9,99
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|SDTTR
|164,00
|188.635.451
|% 9,99
|
|RALYH
|77,45
|261.017.962
|% -9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|21.213.005
|% -9,96
|
|MAALT
|571,20
|91.121.519
|% -6,50
|
|AYCES
|197,50
|22.506.823
|% -5,05
|
|THYAO
|225,00
|10.529.953.910
|% 0,63
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|ASELS
|73,95
|5.196.876.516
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,50
|4.884.528.694
|% 1,92
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|ODAS
|9,78
|2.882.135.401
|% 9,76
|
|SKBNK
|2,91
|769.236.464
|% 3,93
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8239
|26,8412
|% 0,21
|
|Euro
|29,9325
|29,9749
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,4288
|34,6014
|% -0,36
|
|Frank
|30,9140
|31,1003
|% -0,53
|
|Riyal
|7,1409
|7,1767
|% 0,25
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-8,24
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.131
|11.287
|-89,00
|
|Yarım
|5.566
|5.670
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.835
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|21,50
|21,51
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,07
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:53ANHYT
Yüzde 5.13 oranında artışla 27.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 294, 571 adet işlem
-
17:52IHLGM
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 637, 790 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 6, 687 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 136, 087.00 milyon TL de
-
17:48OYLUM
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 805, 822 adet işlem
-
17:47MEPET
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 663, 355 adet işlem