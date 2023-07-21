***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.07.2023 16:19
***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAPRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174190
BIST
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18:006.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 9,72
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1913
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1420
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.697,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.697,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YEOTK
|145,20
|1.077.628.930
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|1.582.437.152
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.597.939
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.990.058
|% 10,00
|
|EKIZ
|23,40
|1.596.640
|% -10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.539.281
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.708.269
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.069.284
|% -9,94
|
|KGYO
|57,40
|105.859.890
|% -7,72
|
|ASTOR
|97,60
|11.300.086.889
|% 8,81
|
|THYAO
|223,80
|7.108.099.268
|% -0,62
|
|TUPRS
|91,45
|4.627.209.565
|% 0,49
|
|EUPWR
|174,90
|3.850.599.285
|% 3,43
|
|ASELS
|72,15
|3.576.313.435
|% -2,04
|
|ZOREN
|3,99
|2.457.873.937
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,26
|2.546.298.663
|% -2,94
|
|SKBNK
|3,00
|873.774.968
|% 1,69
|
|ODAS
|10,31
|2.838.003.756
|% 5,20
|
|CANTE
|20,72
|3.348.714.104
|% -4,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9327
|26,9383
|% 0,72
|
|Euro
|29,9718
|29,9915
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,5005
|34,6736
|% 0,50
|
|Frank
|30,9876
|31,1743
|% 0,76
|
|Riyal
|7,1630
|7,1990
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.125
|11.250
|-59,00
|
|Yarım
|5.562
|5.651
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,08
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,80
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KONKA
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Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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