***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2023 09:44
***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAPRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176123
BIST
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12:286.969
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 112,45
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2826,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0642
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2829,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0304
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:281.689,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.689,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:26
|SDTTR
|238,80
|471.916.964
|% 10,00
|
|TTRAK
|668,60
|361.006.977
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|10.400.703
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.687.144
|% 9,97
|
|CEMAS
|2,87
|198.895.295
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.387.156
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|904.217.267
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,15
|59.584.975
|% -5,68
|
|FORTE
|69,80
|101.351.795
|% -5,36
|
|KGYO
|53,25
|28.299.654
|% -3,09
|
|THYAO
|231,80
|5.123.585.917
|% 1,44
|
|YKBNK
|13,90
|4.108.201.169
|% 5,38
|
|ASTOR
|104,30
|3.451.049.992
|% 2,96
|
|EREGL
|38,46
|2.435.103.125
|% 1,42
|
|EKGYO
|8,69
|2.407.728.640
|% 2,60
|
|YKBNK
|13,90
|4.108.201.169
|% 5,38
|
|EKGYO
|8,69
|2.407.728.640
|% 2,60
|
|SKBNK
|3,11
|798.614.716
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,88
|2.066.114.610
|% 3,55
|
|AKBNK
|28,16
|2.327.498.953
|% 6,51
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9544
|% 0,19
|
|Euro
|29,5637
|29,5792
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,4339
|34,6066
|% 0,21
|
|Frank
|30,8022
|30,9877
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1627
|7,1987
|% 0,04
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|4,43
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.690
|4,89
|
|Cumhuriyet
|11.268
|11.438
|-4,00
|
|Tam
|11.019
|11.101
|-42,00
|
|Yarım
|5.501
|5.576
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.788
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,94
|0,04
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,23
|