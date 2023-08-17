***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.08.2023 09:43
***YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAPRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186288
BIST
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10:307.690
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 27,38
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:3027,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0584
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:3029,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1124
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:301.651,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.651,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:30
|UNLU
|15,62
|50.185.051
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.053.942
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|20.967.967
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.512.167
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|194.039.086
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|26.595.466
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|AVTUR
|7,55
|5.514.248
|% -6,79
|
|EMKEL
|30,66
|7.613.777
|% -4,90
|
|NETAS
|39,74
|7.927.057
|% -4,75
|
|ASTOR
|133,00
|1.807.884.514
|% 1,29
|
|TUPRS
|121,20
|1.407.876.315
|% 1,68
|
|THYAO
|254,40
|1.327.670.511
|% -0,04
|
|SDTTR
|347,60
|1.114.087.646
|% 7,28
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|ZOREN
|4,80
|347.793.347
|% -2,64
|
|YKBNK
|16,50
|745.260.631
|% 1,48
|
|SKBNK
|4,21
|152.930.967
|% 2,18
|
|ADESE
|1,96
|69.876.756
|% -2,49
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0957
|27,1014
|% 0,22
|
|Euro
|29,5220
|29,5493
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,4034
|34,5759
|% 0,12
|
|Frank
|30,6802
|30,8650
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2047
|7,2408
|% 0,11
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,31
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|4,27
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.066
|11.147
|23,00
|
|Yarım
|5.550
|5.599
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|0,21
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,44
|