***YAPRK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
22.07.2020 17:24
***YAPRK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler YAPRK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREYSBS00019 YAPRK Nakit Temettü Ödeme 2,55 3 22/07/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861217
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0754
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05410,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 6,30
|Açılış
|: 410,11
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6885
|8,7320
|% 0,36
|
|Frank
|7,3379
|7,3821
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|20,19
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.656
|2.679
|32,60
|
|Tam
|2.736
|2.749
|33,40
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,30
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,90
|4,91
|0,24
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|
Seans Raporu
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Yüzde -8.35 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 796 adet işlem
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17:55CMENT
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 645 adet işlem