***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2020 15:04
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 12.03.2020 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827464
BIST
15:4595.883
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330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.543
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.936.757
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|210.708.010
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.827.753
|% 19,92
|
|LKMNH
|8,45
|133.373.764
|% 19,86
|
|HUBVC
|16,00
|55.421.954
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.705.176
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.047.347
|% -19,99
|
|RYSAS
|4,56
|42.979.439
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.907
|% -19,81
|
|ASELS
|24,88
|682.100.377
|% -4,89
|
|THYAO
|8,85
|454.067.417
|% -7,91
|
|GARAN
|8,94
|278.577.400
|% -6,68
|
|ECILC
|4,78
|277.404.881
|% 19,80
|
|MGROS
|21,32
|252.492.011
|% -7,22
|
|IHLGM
|0,96
|139.372.905
|% -14,29
|
|ODAS
|1,39
|156.760.134
|% -13,66
|
|KARSN
|1,39
|111.613.383
|% -9,74
|
|CEMAS
|0,77
|63.615.572
|% -16,30
|
|EKGYO
|1,16
|91.452.968
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8989
|7,9385
|% -0,51
|
|Frank
|6,6182
|6,6581
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6622
|1,6705
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.612
|-23,38
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.142
|2.197
|-37,01
|
|Yarım
|1.035
|1.063
|-17,90
|
|Çeyrek
|519
|531
|-8,95
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|Gümüş.Ons
|16,07
|16,10
|-0,67
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|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,10
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|B. Petrol
|33,59
|33,59
|-2,20
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