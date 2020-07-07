***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2020 08:17
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
? 01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2020-10112
Açıklamalar
Şirketimizin 19.06.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil edilmiş, 06.07.2020 tarihli ve 10112 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855470
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8657
En Düşük
6,8561
18:057,7652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05393,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 393,76
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5484
|8,5913
|% 0,04
|
|Frank
|7,2525
|7,2962
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|0,36
|
|Altın Gr.
|394
|394
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|-0,40
|
|Tam
|2.626
|2.638
|-0,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|-0,20
|
|Çeyrek
|638
|646
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,58
|