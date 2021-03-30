***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 12:25
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921724
BIST
12:301.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:308,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1398
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:309,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1343
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:30454,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,36
|Açılış
|: 454,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CMBTN
|337,20
|5.713.854
|% 9,98
|
|GLRYH
|11,16
|17.479.726
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|RTALB
|27,88
|31.169.775
|% 9,94
|
|TRILC
|55,40
|33.402.267
|% 9,92
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,05
|1.428.513
|% -9,50
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|SNPAM
|21,50
|626.126
|% -6,52
|
|FROTO
|194,50
|664.057.964
|% 5,14
|
|GARAN
|6,85
|480.222.293
|% -0,58
|
|THYAO
|12,60
|442.316.220
|% 0,96
|
|BJKAS
|7,73
|385.047.848
|% 5,89
|
|EKGYO
|1,95
|362.536.251
|% -3,94
|
|EKGYO
|1,95
|362.536.251
|% -3,94
|
|IHLGM
|1,13
|112.778.020
|% -0,88
|
|GARAN
|6,85
|480.222.293
|% -0,58
|
|OSTIM
|3,10
|196.733.913
|% 3,68
|
|YKBNK
|2,20
|116.777.082
|% 0,46
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3339
|8,3393
|% 1,70
|
|Euro
|9,7904
|9,8020
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,4219
|11,4792
|% 1,62
|
|Frank
|8,7924
|8,8453
|% 1,24
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 1,52
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,51
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|41,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,78
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,24
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,62
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,08
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|-0,21
|