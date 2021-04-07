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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.04.2021 16:21



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2021-10304
Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2021 tarihli ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924292


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