***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2021Tescil Tarihi07.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2021-10304AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2021 tarihli ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924292BIST