***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 16:21
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2021-10304
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2021 tarihli ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924292
BIST
17:371.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:378,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:379,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:37457,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,11
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:37
|CEOEM
|6,60
|80.776.113
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.787.657
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|173.093
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.308.310
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.077.554.592
|% 2,60
|
|GARAN
|6,82
|1.024.823.500
|% 0,44
|
|JANTS
|917,90
|908.784.911
|% 3,30
|
|BJKAS
|9,14
|896.569.720
|% 0,44
|
|THYAO
|12,87
|836.983.913
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,97
|1.077.554.592
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|431.406.041
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|1.024.823.500
|% 0,44
|
|TSKB
|1,41
|194.582.076
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|89.229.443
|% -1,41
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1527
|8,1547
|% 0,33
|
|Euro
|9,7122
|9,7205
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,2173
|11,2735
|% 0,04
|
|Frank
|8,7698
|8,8227
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,41
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,57
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-0,26
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:50XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 15, 734.00 milyon TL de
-
17:49MEGAP
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 906 adet işlem
-
17:49MEGAP
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 906 adet işlem
-
17:47TSPOR
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 131, 264 adet işlem
-
17:46DMSAS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 005 adet işlem