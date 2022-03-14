***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2022 16:20
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 14.03.2022 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010342
BIST
17:352.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 34,28
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
17:3514,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0606
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
17:3516,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1574
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2982
En Düşük
15,9026
17:35931,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -9,84
|Açılış
|: 931,49
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BOBET
|4,51
|53.859.512
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|113.693.956
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.062.876
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.428.223
|% 9,98
|
|FROTO
|268,20
|1.210.920.222
|% 9,96
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|139.639.651
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.027.249
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,43
|21.396.822
|% -9,03
|
|KERVN
|0,59
|1.132.749
|% -6,35
|
|THYAO
|26,66
|2.775.106.171
|% 0,91
|
|PETKM
|8,41
|1.538.396.695
|% 3,32
|
|KCHOL
|33,86
|1.468.137.412
|% 8,18
|
|GARAN
|11,85
|1.434.850.399
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,75
|1.430.644.075
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,35
|868.752.466
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,76
|783.391.262
|% 1,90
|
|PETKM
|8,41
|1.538.396.695
|% 3,32
|
|ODAS
|1,54
|247.241.524
|% 1,32
|
|ADESE
|0,73
|88.130.117
|% 7,35
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8097
|14,8259
|% 0,41
|
|Euro
|16,2451
|16,2953
|% 0,98
|
|Sterlin
|19,2653
|19,3619
|% 0,39
|
|Frank
|15,7744
|15,8695
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9334
|3,9531
|% 0,24
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-25,77
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-8,88
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,26
|
|B. Petrol
|105
|105
|-7,27
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866