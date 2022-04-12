***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2022 13:53
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.03.2022 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019576
BIST
14:072.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,42
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:0714,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6935
En Düşük
14,6447
14:0715,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:07923,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,57
|Açılış
|: 923,72
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:05
|CLEBI
|257,60
|79.060.667
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,29
|334.556.431
|% 9,39
|
|KONKA
|19,60
|264.271.372
|% 8,47
|
|KERVN
|0,65
|2.448.484
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.345.922
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.870.738
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.375.657
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|GZNMI
|35,68
|20.201.058
|% -9,67
|
|THYAO
|36,70
|2.890.947.168
|% 1,49
|
|GARAN
|13,60
|1.957.441.160
|% -2,02
|
|SISE
|17,28
|1.683.037.161
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,97
|1.673.280.451
|% -1,00
|
|KRDMD
|16,17
|1.407.141.725
|% -0,12
|
|ODAS
|2,32
|958.530.094
|% 6,42
|
|YKBNK
|4,97
|1.673.280.451
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,68
|841.813.733
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,78
|1.126.526.354
|% -3,82
|
|TSKB
|1,67
|387.776.654
|% -4,02
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6883
|14,6913
|% 0,20
|
|Euro
|15,9496
|15,9672
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0570
|19,1526
|% 0,05
|
|Frank
|15,6828
|15,7773
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,15
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,02
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,57
|