***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2022 17:30
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2022
Tescil Tarihi
21.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.04.2022-10564
Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiş, 21.04.2022 tarihli ve 10564 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022729
BIST
17:272.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,38
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:2714,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7055
En Düşük
14,6564
17:2715,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0583
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:27918,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,69
|Açılış
|: 918,69
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:27
|BMSCH
|8,03
|61.665.283
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.393.227
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.358.904
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.590.766
|% 10,00
|
|TDGYO
|8,49
|17.939.888
|% 9,97
|
|HUNER
|3,20
|167.524.222
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|50,00
|8.194.904
|% -4,12
|
|MEPET
|3,49
|6.909.035
|% -4,12
|
|BRYAT
|403,40
|94.891.076
|% -3,58
|
|THYAO
|40,20
|4.511.008.088
|% 3,45
|
|GARAN
|14,50
|3.165.995.807
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,13
|2.810.162.127
|% 7,56
|
|KRDMD
|16,33
|2.140.160.990
|% 0,80
|
|ASELS
|28,26
|1.799.594.834
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,13
|2.810.162.127
|% 7,56
|
|TSKB
|2,06
|633.656.056
|% 3,00
|
|VAKBN
|4,77
|1.353.869.307
|% 8,41
|
|ODAS
|2,57
|712.101.727
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,34
|1.333.206.658
|% 0,56
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6974
|14,7005
|% 0,20
|
|Euro
|15,9797
|15,9902
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,1357
|19,2317
|% 0,11
|
|Frank
|15,4091
|15,5019
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9084
|3,9280
|% 0,22
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-14,78
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,33
|
Seans Raporu
17:27
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17:42
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-
17:42
NTHOL, PAGYO, NETAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
ENJSA, KAPLM, YKSLN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında