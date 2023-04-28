***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 13:19
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
*
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
*
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.03.2023 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142703
BIST
13:364.726
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -63,84
|Açılış
|: 4.800
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4.719
13:3619,4528
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|Açılış
|: 1.240,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
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1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:36
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.309.508
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.190.146
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|417.120.305
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.621.341
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,14
|39.765.906
|% -7,61
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,90
|1.906.779.336
|% 0,22
|
|KOPOL
|50,80
|1.356.337.006
|% -1,07
|
|THYAO
|130,30
|1.109.850.084
|% -0,38
|
|KONTR
|137,70
|930.159.870
|% -4,51
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|398.311.816
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,89
|544.613.361
|% -0,92
|
|KOZAL
|19,00
|804.719.082
|% -3,06
|
|ISCTR
|11,08
|438.832.173
|% -1,95
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4444
|19,4528
|% 0,15
|
|Euro
|21,3949
|21,4101
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,1887
|24,3100
|% -0,15
|
|Frank
|21,6386
|21,7690
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1706
|5,1965
|% 0,06
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.966
|9.175
|-107,00
|
|Yarım
|4.376
|4.493
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,37
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