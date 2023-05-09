***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2023 14:54
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
08.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.05.2023-10827
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 09.05.2023 tarihinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148672
BIST
16:444.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -22,07
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4419,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4421,3869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0698
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:441.271,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.271,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.872.764
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|NETAS
|23,94
|124.909.972
|% -9,52
|
|SEKFK
|7,38
|40.809.501
|% -9,45
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,15
|3.655.490.302
|% 6,89
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|THYAO
|129,70
|3.160.881.047
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,26
|2.175.091.763
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|SKBNK
|2,24
|277.961.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,46
|655.932.326
|% -1,62
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5142
|19,5184
|% 0,09
|
|Euro
|21,3807
|21,3909
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,4908
|24,6136
|% -0,18
|
|Frank
|21,7495
|21,8806
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1880
|5,2140
|% 0,07
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.026
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,57
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.212
|9.447
|31,37
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,68
|