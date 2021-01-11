***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.01.2021 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda bitmesi sebebiyle halihazırda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddelerinde yapılan değişikliklerle birlikte ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren Esas Sözleşme metninin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,oybirliği karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899606BIST