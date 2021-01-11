***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.01.2021 12:12
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.01.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda bitmesi sebebiyle halihazırda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddelerinde yapılan değişikliklerle birlikte ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren Esas Sözleşme metninin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
oybirliği karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899606
BIST
12:121.551
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En Düşük
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|TURGG
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|57.220.542
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|KONYA
|1.324,40
|42.239.092
|% 10,00
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|YAPRK
|88,55
|16.959.161
|% 10,00
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|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
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|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|917.589.133
|% 0,39
|
|KOZAL
|122,20
|762.826.852
|% 2,69
|
|TCELL
|17,18
|589.773.693
|% 1,96
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|PETKM
|5,33
|500.439.413
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|461.544.375
|% 1,86
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|EKGYO
|2,55
|917.589.133
|% 0,39
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|SKBNK
|1,64
|461.544.375
|% 1,86
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|OZGYO
|2,75
|347.375.948
|% 8,27
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|PETKM
|5,33
|500.439.413
|% 1,33
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|TSKB
|1,85
|171.191.016
|% 0,54
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|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4441
|7,4509
|% 1,05
|
|Euro
|9,0727
|9,0822
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,0391
|10,0895
|% 0,69
|
|Frank
|8,3634
|8,4138
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 1,05
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|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,23
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,26
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.988
|-25,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|-16,28
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-7,87
|
|Çeyrek
|711
|727
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
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|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,48
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