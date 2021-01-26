***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda bitmesi sebebiyle halihazırda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddelerinde yapılan değişikliklerle birlikte ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904439BIST