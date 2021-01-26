***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.01.2021 15:30
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda bitmesi sebebiyle halihazırda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddelerinde yapılan değişikliklerle birlikte ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904439
BIST
16:591.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:597,3437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0609
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
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7,4351
En Düşük
7,3393
16:598,9335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
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9,0211
En Düşük
8,9163
16:59439,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,50
|Açılış
|: 439,29
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:59
|MAALT
|254,20
|42.126.928
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.577.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.583.773
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.926.891
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.047.677
|% -9,99
|
|INTEM
|59,15
|12.147.468
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|GARAN
|9,57
|1.705.367.205
|% 0,31
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|KOZAL
|120,70
|1.188.426.498
|% -0,58
|
|DOHOL
|3,96
|847.237.941
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|645.446.786
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.781.499
|% -1,29
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|IHLGM
|1,53
|371.611.986
|% -2,55
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3408
|7,3437
|% -0,82
|
|Euro
|8,9305
|8,9335
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,0541
|10,1045
|% -0,37
|
|Frank
|8,2502
|8,2999
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,69
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,16
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,72
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,36
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
16:59
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17:14ANELE
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 222, 541 adet işlem
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17:13VESBE
Yüzde 4.39 oranında artışla 47.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 026 adet işlem
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17:11KATMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 428, 611 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.25 ) 1, 641
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17:10SANKO
Yüzde 6.92 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 194 adet işlem