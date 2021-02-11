***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.02.2021 15:01
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin süresinin 2020 yılı sonunda bitmesi sebebiyle halihazırda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılmasına ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddelerinde yapılan değişikliklerle birlikte tadiline ilişkin talebimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup onay yazısı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909071
BIST
14:481.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:487,0418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
14:488,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:48416,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,01
|Açılış
|: 416,86
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:48
|IDEAS
|29,92
|14.025.291
|% 10,00
|
|NIBAS
|31,06
|30.449.056
|% 9,99
|
|BERA
|27,08
|121.217.286
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.757.332
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|32.777.742
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,32
|59.391.220
|% -8,98
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,10
|869.902.492
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,61
|768.810.804
|% -0,76
|
|SASA
|30,98
|714.896.009
|% 3,40
|
|PETKM
|5,17
|680.872.419
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,56
|552.164.805
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,61
|768.810.804
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,56
|552.164.805
|% 1,42
|
|PETKM
|5,17
|680.872.419
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,27
|329.121.056
|% 6,48
|
|YKBNK
|2,92
|218.644.576
|% -0,34
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0395
|7,0418
|% -0,23
|
|Euro
|8,5527
|8,5580
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7042
|9,7529
|% -0,25
|
|Frank
|7,8771
|7,9245
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8710
|1,8804
|% -0,24
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,78
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-15,32
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,41
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,49
|