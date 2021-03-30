***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.03.2021 12:29
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921725
BIST
13:081.383
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:08
|VANGD
|6,93
|9.802.564
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|5.861.885
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.743.317
|% 9,97
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|BLCYT
|17,24
|77.352.224
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.667.359
|% 9,95
|
|DENGE
|7,33
|1.868.978
|% -9,95
|
|SANEL
|5,08
|1.820.209
|% -8,96
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|IDEAS
|82,00
|2.630.808
|% -8,89
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|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
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|UZERB
|49,70
|159.034
|% -8,22
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|FROTO
|193,20
|736.175.400
|% 4,43
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|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
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|THYAO
|12,48
|478.034.071
|% 0,00
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|BJKAS
|7,75
|433.169.755
|% 6,16
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|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
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|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
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|IHLGM
|1,12
|119.535.010
|% -1,75
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|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
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|YKBNK
|2,17
|162.307.880
|% -0,91
|
|OSTIM
|3,06
|203.657.289
|% 2,34
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3506
|8,3552
|% 1,90
|
|Euro
|9,8138
|9,8289
|% 1,67
|
|Sterlin
|11,4591
|11,5165
|% 1,95
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 1,66
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|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% 1,96
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|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,10
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|Altın Gr.
|455
|455
|4,27
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|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|41,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,70
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,20
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,60
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|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
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|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,26
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