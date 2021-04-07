***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2021 16:57
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddesine ilişkin esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924318
BIST
16:501.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:508,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:509,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:50455,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 455,58
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CEOEM
|6,60
|73.147.190
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.120.804
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.149
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.873.253
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.459.733
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.677.990
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.036.900.742
|% 3,13
|
|GARAN
|6,81
|895.579.970
|% 0,29
|
|JANTS
|918,10
|863.155.694
|% 3,32
|
|BJKAS
|9,25
|846.871.261
|% 1,65
|
|THYAO
|12,85
|790.608.438
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,98
|1.036.900.742
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,17
|369.910.114
|% -0,46
|
|GARAN
|6,81
|895.579.970
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|158.732.602
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,16
|122.267.707
|% 2,65
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1682
|8,1712
|% 0,53
|
|Euro
|9,7201
|9,7269
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,1847
|11,2408
|% -0,25
|
|Frank
|8,7598
|8,8125
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,42
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-3,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,24
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TRILC, VAKFN, UTPYA
-
17:00
GEDIK, FRIGO, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
KRONT, VAKFN, GLRYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında