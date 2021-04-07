***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.04.2021 16:58
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddeleri değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 07/04/2021 07/04/2021 10304
7 07/04/2021 07/04/2021 10304
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924319
BIST
16:521.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:528,1759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:529,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0623
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:52455,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 455,75
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CEOEM
|6,60
|74.532.670
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.440.755
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.894
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.695.669
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|JANTS
|915,30
|867.739.060
|% 3,00
|
|BJKAS
|9,28
|850.800.875
|% 1,98
|
|THYAO
|12,86
|800.101.363
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.588.743
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|375.395.413
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|912.036.345
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|159.328.131
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,16
|122.410.948
|% 2,65
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1696
|8,1759
|% 0,59
|
|Euro
|9,7232
|9,7328
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,1665
|11,2225
|% -0,41
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,25
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,28
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|3,03
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,29
|