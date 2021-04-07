***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddeleri değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 07/04/2021 07/04/2021 103047 07/04/2021 07/04/2021 10304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924319BIST