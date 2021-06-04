***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik, 04.06.2021 tarihinde tescil ve 04.06.2021 tarih ve 10342 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ekte ve kronolojisi aşağıda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 04/06/2021 04/06/2021 10342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940196BIST