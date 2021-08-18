***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 20:03
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-.30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ekte pdf olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959145
BIST
16:201.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -10,03
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:208,5314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0834
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:209,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0821
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:20489,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,03
|Açılış
|: 489,69
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DMSAS
|8,04
|113.078.090
|% 17,03
|
|PENTA
|88,80
|15.327.640
|% 14,88
|
|DOBUR
|23,32
|2.648.279
|% 14,43
|
|KTSKR
|52,65
|91.007.837
|% 12,89
|
|ESCAR
|20,20
|85.172.090
|% 10,56
|
|VAKKO
|10,52
|37.043.785
|% -7,64
|
|BRYAT
|386,10
|100.575.257
|% -7,08
|
|ALKIM
|15,56
|111.853.992
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,28
|669.283.983
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|503.879.118
|% -3,61
|
|THYAO
|12,24
|463.214.104
|% -0,08
|
|SISE
|8,72
|461.724.661
|% 1,16
|
|EREGL
|18,62
|426.379.375
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,85
|359.389.631
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|148.800.161
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|217.160.907
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|669.283.983
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|503.879.118
|% -3,61
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5286
|8,5314
|% 0,99
|
|Euro
|9,9861
|9,9970
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,6114
|11,6696
|% 0,21
|
|Frank
|9,2475
|9,3032
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% 0,80
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-1,13
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|22,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|16,07
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,77
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-1,93
|