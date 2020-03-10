***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-6.445 -6.445 -6.445 -6.445Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-6.445 -6.445 -6.445 -6.445Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.100.000 5.270.281 120.184 8.272.672 1.689.292 9.961.964 22.452.429 22.452.429Transferler21 31.051 1.658.241 -1.689.292 -31.051 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.551.027 2.551.027 2.551.027 0 2.551.027Dönem Karı (Zararı)2.551.027 2.551.027 2.551.027 0 2.551.027Kar Payları21 -270.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456Transferler21 47.908 2.503.119 -2.551.027 -47.908 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585Dönem Karı (Zararı)1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 11.363 11.363 11.363 11.363Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.693.337 -1.566.225Dönem Karı (Zararı)1.812.585 2.551.027Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.812.585 2.551.027Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.111.614 -3.286.932Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-15 1.171.585 883.802Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.869 3.304Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.869 3.304Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.351 3.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 38.351 3.603Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler64.877 -205.451Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -439.519 -339.841Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 381.840 296.878Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 323.397 157.063Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -200.841 -319.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.859.786 -3.907.608Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37 -2.859.786 -3.907.608Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 792.709 1.078.622Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -65.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -65.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -1.314.481 -1.078.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.137.030 -282.612Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-324.790 -660.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-324.790 -660.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.126 -18.257İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.126 -18.257Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.097.804 -435.166Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.915.707 -1.186.284Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-183.952 -11.467Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler961.258 924.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 728İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)961.258 923.623Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15.287 -62.562Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.639 -84.243İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)38.009 -85.029İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)71.630 786Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-12.286 12.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.300.199 1.239.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.300.199 1.239.098Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.436.059 -1.018.517Vergi İadeleri (Ödemeleri)-257.278 -547.708YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.194 1.247.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 65.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25 0 65.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.525.362 -1.154.684Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.525.362 -1.154.684Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.033.649 2.004.786Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -7.413Alınan Faiz27 439.519 339.841FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.300.196 -1.050.444Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.721.950 2.349.405Kredilerden Nakit Girişleri4.721.950 2.349.405Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.946.600 -2.798.489Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.946.600 -2.798.489Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.325 0Ödenen Temettüler0 -270.000Ödenen Faiz-341.829 -331.360YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-445.335 -1.369.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-445.335 -1.369.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37 686.252 2.055.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37 240.917 686.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri37 240.917 686.252Ticari Alacaklar2.579.613 2.234.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.579.613 2.234.429Diğer Alacaklar4.716 17.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.716 17.059Stoklar8 4.241.666 3.143.862Canlı Varlıklar9 2.014.075 2.787.410Peşin Ödenmiş Giderler355.878 187.754İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 355.878 187.754Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 19.945 191.611Diğer Dönen Varlıklar1.472.993 1.267.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 1.472.993 1.267.100ARA TOPLAM10.929.803 10.515.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.929.803 10.515.477DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 1.487İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.704 1.487Canlı Varlıklar9 21.810.915 18.295.736Maddi Duran Varlıklar11 12.135.485 10.625.473Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri295.744 188.653Binalar5.471.089 5.431.547Tesis, Makine ve Cihazlar2.071.394 1.812.935Taşıtlar632.512 865.560Mobilya ve Demirbaşlar246.513 264.048Yapılmakta Olan Yatırımlar1.355.503 0Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları15 623.064 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 533 1.002Bilgisayar Yazılımları533 1.002Peşin Ödenmiş Giderler99.328 83.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 99.328 83.500Ertelenmiş Vergi Varlığı28 23.310 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.695.339 29.007.198TOPLAM VARLIKLAR45.625.142 39.522.675KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar177.226 136.776İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar177.226 136.776Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar32 177.226 136.776Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.976.540 2.189.178İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları129.987 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-32 129.987 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.846.553 2.189.178Banka Kredileri32 3.846.553 2.189.178Ticari Borçlar8.049.590 6.950.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 45.528 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.004.062 6.904.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 185.449 170.162Diğer Borçlar270.640 161.001İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 190.483 152.474İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 80.157 8.527Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.043 12.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.043 12.286Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 110.491 26.801Kısa Vadeli Karşılıklar131.419 93.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 131.419 93.068ARA TOPLAM12.905.398 9.739.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.905.398 9.739.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.666.021 2.032.967İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar565.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-32 565.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.100.478 2.032.967Banka Kredileri32 2.100.478 2.032.967Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 4.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 4.043Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 3.496.319 3.012.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.162.340 5.049.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.067.738 14.789.219ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.557.404 24.733.456Ödenmiş Sermaye21 7.100.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 5.270.281 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.143 151.235Yasal Yedekler21 199.143 151.235Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 12.175.395 9.660.913Net Dönem Karı veya Zararı1.812.585 2.551.027Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.557.404 24.733.456TOPLAM KAYNAKLAR45.625.142 39.522.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 28.194.092 23.392.071Satışların Maliyeti22 -23.140.764 -19.645.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.053.328 3.746.088Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları22 2.859.786 3.907.608BRÜT KAR (ZARAR)7.913.114 7.653.696Genel Yönetim Giderleri23 -3.000.427 -2.389.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.828.614 1.985.839Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -439.607 -285.926ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.301.694 6.964.425Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 28.957 72.432Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -3.784.053 -3.450.483FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.546.598 3.586.374Finansman Gelirleri27 440.920 340.448Finansman Giderleri27 -382.224 -297.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.605.294 3.629.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-792.709 -1.078.622Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -332.386 -307.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -460.323 -771.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.812.585 2.551.027DÖNEM KARI (ZARARI)1.812.585 2.551.027Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.812.585 2.551.027Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,25529366 0,35929958DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.812.585 2.551.027Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.812.585 2.551.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826431BIST