***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler2.551.027 -2.551.027 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)523.846 523.846 523.846 0 523.846Dönem Karı (Zararı)523.846 523.846 523.846 0 523.846Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 12.211.940 523.846 12.735.786 25.257.302 0 25.257.302Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Transferler19 1.812.585 -1.812.585 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621Dönem Karı (Zararı)2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621Dönem Sonu Bakiyeler19 7.100.000 5.270.281 199.143 13.987.980 2.643.621 16.631.601 29.201.025 0 29.201.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-121.757 1.610.560Dönem Karı (Zararı)2.643.621 523.846Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.643.621 523.846Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.360.770 -1.109.037Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-13 298.439 242.176Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler896 969Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 896 969Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.461 15.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -2.461 15.516Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler139.226 -146.677Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -58.591 -97.896Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 193.815 59.787Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 186.444 336.558Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -182.442 -445.126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.575.198 -640.495Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -3.575.198 -640.495Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 891.436 257.122Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -1.113.108 -837.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler711.684 2.236.557Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-358.312 -230.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-358.312 -230.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.152 -178.898İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.152 -178.898Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.710.298 1.153.522Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-242.503 -286.875Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.731.676 -1.264.881Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113.023 1.310.844İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-113.023 1.310.844Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-32.838 231.097Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.516 56.851İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.036 9.942İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)43.480 46.909Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.063 -3.029İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.472.437 1.448.569Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.472.437 1.448.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.465 1.651.366Vergi İadeleri (Ödemeleri)-116.292 -40.806YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI329.579 636.424Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-895.451 -44.851Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -895.451 -44.851Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.166.439 583.379Alınan Faiz24 58.591 97.896FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.985.858 -467.261Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.290.229 34.565Kredilerden Nakit Girişleri8.290.229 34.565Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.093.861 -445.832Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.093.861 -445.832Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -43.241 0Ödenen Faiz-167.269 -55.994YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.193.680 1.779.723NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.193.680 1.779.723DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 240.917 686.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 7.434.597 2.465.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 7.434.597 240.917Ticari Alacaklar2.935.901 2.579.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.935.901 2.579.613Diğer Alacaklar42.868 4.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 42.868 4.716Stoklar7 2.531.368 4.241.666Canlı Varlıklar8 2.307.746 2.014.075Peşin Ödenmiş Giderler1.363.687 355.878İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.363.687 355.878Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 150 19.945Diğer Dönen Varlıklar1.133.609 1.472.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.133.609 1.472.993ARA TOPLAM17.749.926 10.929.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.749.926 10.929.803DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.704 2.704Canlı Varlıklar8 24.168.506 21.810.915Maddi Duran Varlıklar10 12.771.459 12.135.485Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri284.822 295.744Binalar5.465.319 5.471.089Tesis, Makine ve Cihazlar2.165.854 2.071.394Taşıtlar569.965 632.512Mobilya ve Demirbaşlar234.469 246.513Yapılmakta Olan Yatırımlar1.988.300 1.355.503Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları13 584.122 623.064Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 513 533Bilgisayar Yazılımları513 533Peşin Ödenmiş Giderler823.195 99.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 823.195 99.328Ertelenmiş Vergi Varlığı25 27.278 23.310TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.377.777 34.695.339TOPLAM VARLIKLAR56.127.703 45.625.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.010.059 177.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.010.059 177.226Banka Kredileri27 3.957.604 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar27 1.052.455 177.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.677.863 3.976.540İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları136.511 129.987Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 136.511 129.987İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.541.352 3.846.553Banka Kredileri27 3.541.352 3.846.553Ticari Borçlar7.939.441 8.049.590İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 45.528 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 7.893.913 8.004.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 152.611 185.449Diğer Borçlar319.156 270.640İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 195.519 190.483İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 123.637 80.157Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)980 4.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 980 4.043Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 340.782 110.491Kısa Vadeli Karşılıklar128.958 131.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 128.958 131.419ARA TOPLAM17.569.850 12.905.398TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.569.850 12.905.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.311.538 2.666.021İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar527.338 565.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 527.338 565.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.784.200 2.100.478Banka Kredileri27 4.784.200 2.100.478Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 4.045.290 3.496.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.356.828 6.162.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.926.678 19.067.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.201.025 26.557.404Ödenmiş Sermaye19 7.100.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 5.270.281 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.143 199.143Yasal Yedekler19 199.143 199.143Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 13.987.980 12.175.395Net Dönem Karı veya Zararı2.643.621 1.812.585Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.201.025 26.557.404TOPLAM KAYNAKLAR56.127.703 45.625.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 8.408.959 7.111.741Satışların Maliyeti20 -6.700.221 -5.864.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.708.738 1.247.188Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları20 3.575.198 640.495BRÜT KAR (ZARAR)5.283.936 1.887.683Genel Yönetim Giderleri21 -688.168 -641.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 635.912 842.370Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -213.173 -359.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.018.507 1.728.895Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 13.876Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.361.292 -999.912FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.657.215 742.859Finansman Gelirleri24 77.301 97.896Finansman Giderleri24 -199.459 -59.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.535.057 780.968Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-891.436 -257.122Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -346.433 -171.554Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -545.003 -85.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.643.621 523.846DÖNEM KARI (ZARARI)2.643.621 523.846Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.643.621 523.846Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,37234099 0,07378113Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.643.621 523.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.643.621 523.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850334BIST