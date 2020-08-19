***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler42.007 2.509.020 -2.551.027 -42.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)782.725 782.725 782.725 0 782.725Dönem Karı (Zararı)782.725 782.725 782.725 0 782.725Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 193.242 12.169.933 782.725 12.952.658 25.516.181 0 25.516.181Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Transferler19 61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869Dönem Karı (Zararı)4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869Kar Payları19 -213.000 0 -213.000 -213.000 -213.000Dönem Sonu Bakiyeler19 7.100.000 5.270.281 260.417 13.713.706 4.165.869 17.879.575 30.510.273 0 30.510.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.393.769 2.555.856Dönem Karı (Zararı)4.165.869 782.725Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.165.869 782.725Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.698.822 -1.782.796Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-13 676.391 490.853Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler805 -68Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 805 -68Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.232 10.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.232 10.350Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler180.102 -279.236Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -196.629 -287.861Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 362.282 128.373Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 184.449 335.225Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -170.000 -454.973Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.062.929 -1.296.788Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -4.062.929 -1.296.788Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 748.405 393.029Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-113.202 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -113.202 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -1.133.626 -1.100.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.406.193 3.641.619Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-321.853 13.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-321.853 13.497Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.542 -174.657İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.542 -174.657Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler720.501 945.036Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.145.229 -883.776Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.351.825 -1.470.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.931.257 3.429.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.931.257 3.429.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.662 282.632Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler145.284 57.967İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)145.106 11.996İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)178 45.971Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.043 -6.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.461.305 1.447.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.461.305 1.447.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.873.240 2.641.548Vergi İadeleri (Ödemeleri)-479.471 -85.692YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-689.862 1.148.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri137.624 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri137.624 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.870.582 -242.021Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.870.582 -242.021Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.846.467 1.102.753Alınan Faiz24 196.629 287.861FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.914.159 -151.028Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.136.300 950.000Kredilerden Nakit Girişleri8.136.300 950.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.704.777 -1.016.285Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.704.777 -1.016.285Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -86.481 0Ödenen Temettüler-213.000 0Ödenen Faiz-217.883 -84.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.618.066 3.553.421NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.618.066 3.553.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 240.917 686.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 6.858.983 4.239.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 6.858.983 240.917Ticari Alacaklar2.901.528 2.579.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.901.528 2.579.613Diğer Alacaklar31.258 4.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 31.258 4.716Stoklar7 3.521.165 4.241.666Canlı Varlıklar8 2.700.034 2.014.075Peşin Ödenmiş Giderler979.968 355.878İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 979.968 355.878Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 227 19.945Diğer Dönen Varlıklar1.165.259 1.472.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.165.259 1.472.993ARA TOPLAM18.158.422 10.929.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.158.422 10.929.803DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.704 2.704Canlı Varlıklar8 24.486.647 21.810.915Maddi Duran Varlıklar10 14.383.178 12.135.485Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri458.214 295.744Binalar7.411.385 5.471.089Tesis, Makine ve Cihazlar2.968.423 2.071.394Taşıtlar784.714 632.512Mobilya ve Demirbaşlar252.242 246.513Yapılmakta Olan Yatırımlar445.470 1.355.503Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları13 545.181 623.064Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 492 533Bilgisayar Yazılımları492 533Peşin Ödenmiş Giderler827.063 99.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 827.063 99.328Ertelenmiş Vergi Varlığı25 98.483 23.310TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.343.748 34.695.339TOPLAM VARLIKLAR58.502.170 45.625.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.545.379 177.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.545.379 177.226Banka Kredileri27 2.896.853 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar27 648.526 177.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.922.387 3.976.540İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları143.146 129.987Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 143.146 129.987İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.779.241 3.846.553Banka Kredileri27 2.779.241 3.846.553Ticari Borçlar9.996.163 8.049.590İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 45.528 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.950.635 8.004.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 182.787 185.449Diğer Borçlar415.924 270.640İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 335.589 190.483İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 80.335 80.157Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 4.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 4.043Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 151.075 110.491Kısa Vadeli Karşılıklar136.651 131.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 136.651 131.419ARA TOPLAM17.350.366 12.905.398TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.350.366 12.905.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.841.462 2.666.021İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar488.484 565.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 488.484 565.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.352.978 2.100.478Banka Kredileri27 6.352.978 2.100.478Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.800.069 3.496.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.641.531 6.162.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.991.897 19.067.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.510.273 26.557.404Ödenmiş Sermaye19 7.100.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 5.270.281 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler260.417 199.143Yasal Yedekler19 260.417 199.143Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 13.713.706 12.175.395Net Dönem Karı veya Zararı4.165.869 1.812.585Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.510.273 26.557.404TOPLAM KAYNAKLAR58.502.170 45.625.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 17.112.043 14.225.245 8.703.084 7.113.504Satışların Maliyeti20 -13.574.451 -11.968.905 -6.874.230 -6.104.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.537.592 2.256.340 1.828.854 1.009.152Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları20 4.062.929 1.296.788 487.731 656.293BRÜT KAR (ZARAR)7.600.521 3.553.128 2.316.585 1.665.445Genel Yönetim Giderleri21 -1.423.144 -1.422.564 -734.976 -781.344Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.165.950 1.278.043 530.038 435.673Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -250.559 -402.831 -37.386 -42.893ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.092.768 3.005.776 2.074.261 1.276.881Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 124.122 14.937 124.122 1.061Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.098.470 -2.004.447 -737.178 -1.004.535FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.118.420 1.016.266 1.461.205 273.407Finansman Gelirleri24 222.705 287.861 145.404 189.965Finansman Giderleri24 -426.851 -128.373 -227.392 -68.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.914.274 1.175.754 1.379.217 394.786Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-748.405 -393.029 143.031 -135.907Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -519.828 -217.721 -173.395 -46.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -228.577 -175.308 316.426 -89.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.165.869 782.725 1.522.248 258.879DÖNEM KARI (ZARARI)4.165.869 782.725 1.522.248 258.879Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.165.869 782.725 1.522.248 258.879Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,58674211 0,11024296 0,21440113 0,03646183Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.165.869 782.725 1.522.248 258.879Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.165.869 782.725 1.522.248 258.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870060BIST