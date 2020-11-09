***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler42.007 2.509.020 -2.551.027 -42.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548Dönem Karı (Zararı)1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 193.242 12.169.933 1.192.548 13.362.481 25.926.004 0 25.926.004Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Transferler19 61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459Dönem Karı (Zararı)5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459Kar Payları19 -213.000 0 -213.000 -213.000 -213.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)19 16.619 0 16.619 16.619 16.619Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.041.459 18.771.784 31.402.482 0 31.402.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.276.165 -403.377Dönem Karı (Zararı)5.041.459 1.192.548Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.041.459 1.192.548Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.114.741 -1.931.865Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-13 1.089.496 753.858Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler173 -5.795Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 173 -5.795Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.657 12.648Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.657 12.648Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler138.366 -152.789Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -324.551 -407.756Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 526.691 205.340Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 184.549 325.497Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -248.323 -275.870Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-380.712 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.197.754 -1.133.512Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -5.197.754 -1.133.512Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 971.043 507.352Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-170.168 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -170.168 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -1.567.842 -1.913.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-567.388 599.807Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.563 50.341İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.563 50.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.943 -39.364İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.943 -39.364Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-998.248 -767.304Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.690.377 -1.656.862Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.007.048 -1.029.147Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.783.046 2.647.312İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 20İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.783.046 2.647.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.107 -864Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.127 31.692İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)531 29.825İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38.658 1.867Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)36.690 -9.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.431.289 1.373.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.431.289 1.373.192Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-640.670 -139.510Vergi İadeleri (Ödemeleri)-635.495 -263.867YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-811.292 747.728Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.693 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.693 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.656.530 -1.126.537Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.656.530 -1.126.537Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.323.994 1.466.509Alınan Faiz24 324.551 407.756FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.909.407 -668.312Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.090.090 1.700.697Kredilerden Nakit Girişleri10.090.090 1.700.697Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.401.877 -2.123.850Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.401.877 -2.123.850Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -127.551 0Ödenen Temettüler19 -213.000 0Ödenen Faiz-438.255 -245.159YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.821.950 -323.961Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi384.407 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.206.357 -323.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 240.917 686.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 5.447.274 362.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 5.447.274 240.917Ticari Alacaklar2.648.770 2.579.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.648.770 2.579.613Diğer Alacaklar16.659 4.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 16.659 4.716Stoklar7 5.239.914 4.241.666Canlı Varlıklar8 3.181.734 2.014.075Peşin Ödenmiş Giderler1.164.037 355.878İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.164.037 355.878Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 54.078 19.945Diğer Dönen Varlıklar1.629.491 1.472.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.629.491 1.472.993ARA TOPLAM19.381.957 10.929.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.381.957 10.929.803DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.704 2.704Canlı Varlıklar8 25.207.393 21.810.915Maddi Duran Varlıklar10 14.792.303 12.135.485Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri514.455 295.744Binalar7.917.607 5.471.089Tesis, Makine ve Cihazlar3.081.367 2.071.394Taşıtlar970.604 632.512Mobilya ve Demirbaşlar245.540 246.513Yapılmakta Olan Yatırımlar0 1.355.503Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları13 506.817 623.064Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 472 533Bilgisayar Yazılımları472 533Peşin Ödenmiş Giderler298.217 99.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 298.217 99.328Ertelenmiş Vergi Varlığı25 115.230 23.310TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.923.136 34.695.339TOPLAM VARLIKLAR60.305.093 45.625.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.835.136 177.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.835.136 177.226Banka Kredileri27 4.610.820 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar27 1.224.316 177.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.872.213 3.976.540İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları147.746 129.987Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 147.746 129.987İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.724.467 3.846.553Banka Kredileri27 3.724.467 3.846.553Ticari Borçlar9.773.324 8.049.590İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 45.528 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.727.796 8.004.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 181.342 185.449Diğer Borçlar232.513 270.640İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 191.014 190.483İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 41.499 80.157Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.316 4.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 23.316 4.043Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 110.491Kısa Vadeli Karşılıklar134.076 131.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 134.076 131.419ARA TOPLAM20.051.920 12.905.398TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.051.920 12.905.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.761.536 2.666.021İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar448.972 565.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 448.972 565.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.312.564 2.100.478Banka Kredileri27 4.312.564 2.100.478Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.417 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 17.417 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 4.071.738 3.496.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.850.691 6.162.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.902.611 19.067.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.402.482 26.557.404Ödenmiş Sermaye19 7.100.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 5.270.281 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler260.417 199.143Yasal Yedekler19 260.417 199.143Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 13.730.325 12.175.395Net Dönem Karı veya Zararı5.041.459 1.812.585Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.402.482 26.557.404TOPLAM KAYNAKLAR60.305.093 45.625.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 25.408.511 21.246.362 8.296.468 7.021.117Satışların Maliyeti20 -21.249.132 -17.239.919 -7.674.681 -5.271.014TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.159.379 4.006.443 621.787 1.750.103Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları20 5.197.754 1.133.512 1.134.825 -163.276BRÜT KAR (ZARAR)9.357.133 5.139.955 1.756.612 1.586.827Genel Yönetim Giderleri21 -2.250.545 -2.106.496 -827.401 -683.932Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.685.049 1.525.272 519.099 247.229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -306.243 -411.651 -55.684 -8.820ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.485.394 4.147.080 1.392.626 1.141.304Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 181.088 15.186 56.966 249Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.886.519 -2.664.398 -788.049 -659.951FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.779.963 1.497.868 661.543 481.602Finansman Gelirleri24 823.799 407.756 601.094 119.895Finansman Giderleri24 -591.260 -205.724 -164.409 -77.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.012.502 1.699.900 1.098.228 524.146Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-971.043 -507.352 -222.638 -114.323Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -487.544 -177.954 32.284 39.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -483.499 -329.398 -254.922 -154.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.041.459 1.192.548 875.590 409.823DÖNEM KARI (ZARARI)5.041.459 1.192.548 875.590 409.823Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.041.459 1.192.548 875.590 409.823Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,71006465 0,16796451 0,12332254 0,05772155DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.041.459 1.192.548 875.590 409.823Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.041.459 1.192.548 875.590 409.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887334BIST