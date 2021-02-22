***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler47.908 2.503.119 -2.551.027 -47.908 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585Dönem Karı (Zararı)1.812.585 1.812.585 1.812.585 0 1.812.585Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 11.363 0 11.363 11.363 11.363Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Transferler21 61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.145.861 5.145.861 5.145.861 0 5.145.861Dönem Karı (Zararı)5.145.861 5.145.861 5.145.861 0 5.145.861Kar Payları21 -213.000 0 -213.000 -213.000 -213.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 16.619 0 16.619 16.619 16.619Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.809.799 -1.693.337Dönem Karı (Zararı)5.145.861 1.812.585Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.145.861 1.812.585Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.484.073 -2.111.614Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-15 1.510.783 1.171.585Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.455 -4.869Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 6.455 -4.869Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.178 38.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 6.178 38.351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler97.634 64.877Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -426.965 -439.519Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 652.109 381.840Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 193.635 323.397Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -321.145 -200.841Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-207.306 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.068.633 -2.859.786Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37 -6.068.633 -2.859.786Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 974.831 792.709Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-170.168 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -170.168 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -1.633.847 -1.314.481İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-848.117 -1.137.030Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-464.416 -324.790İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-464.416 -324.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.153 11.126İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.153 11.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.394.958 -1.097.804Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.781.316 -1.915.707Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-567.325 -183.952Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.881.446 961.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.881.446 961.258Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.375 15.287Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler445 109.639İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.455 38.009İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.010 71.630Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)30.814 -12.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.455.971 1.300.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.455.971 1.300.199Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.186.329 -1.436.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)-623.470 -257.278YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-75.595 -52.194Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.693 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.693 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.012.305 -2.525.362Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.012.305 -2.525.362Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.313.052 2.033.649Alınan Faiz27 426.965 439.519FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.108.141 1.300.196Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.073.135 4.721.950Kredilerden Nakit Girişleri11.073.135 4.721.950Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.936.683 -2.946.600Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.936.683 -2.946.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -163.420 -133.325Ödenen Temettüler21 -213.000 0Ödenen Faiz-651.891 -341.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.222.747 -445.335Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi204.201 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.426.948 -445.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37 240.917 686.252DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37 4.667.865 240.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri37 4.667.865 240.917Ticari Alacaklar3.029.255 2.579.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.029.255 2.579.613Diğer Alacaklar20.869 4.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 20.869 4.716Stoklar8 5.636.624 4.241.666Canlı Varlıklar9 2.936.654 2.014.075Peşin Ödenmiş Giderler951.908 355.878İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 951.908 355.878Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 135.986 19.945Diğer Dönen Varlıklar1.670.814 1.472.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 1.670.814 1.472.993ARA TOPLAM19.049.975 10.929.803TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.049.975 10.929.803DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.704 2.704Canlı Varlıklar9 25.425.233 21.810.915Maddi Duran Varlıklar11 14.792.968 12.135.485Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri505.081 295.744Binalar7.992.871 5.471.089Tesis, Makine ve Cihazlar3.109.210 2.071.394Taşıtlar892.654 632.512Mobilya ve Demirbaşlar230.422 246.513Yapılmakta Olan Yatırımlar0 1.355.503Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları15 452.170 623.064Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 452 533Bilgisayar Yazılımları452 533Peşin Ödenmiş Giderler70.623 99.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 70.623 99.328Ertelenmiş Vergi Varlığı28 125.295 23.310TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.869.445 34.695.339TOPLAM VARLIKLAR59.919.420 45.625.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.165.568 177.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.165.568 177.226Banka Kredileri32 5.258.207 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar32 907.361 177.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.312.937 3.976.540İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları149.202 129.987Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-32 149.202 129.987İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.163.735 3.846.553Banka Kredileri32 3.163.735 3.846.553Ticari Borçlar9.792.102 8.049.590İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 45.528 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.746.574 8.004.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 192.824 185.449Diğer Borçlar271.085 270.640İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 203.938 190.483İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 67.147 80.157Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.317 4.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 23.317 4.043Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 0 110.491Kısa Vadeli Karşılıklar137.597 131.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 137.597 131.419ARA TOPLAM19.895.430 12.905.398TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.895.430 12.905.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.326.042 2.666.021İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar397.174 565.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-32 397.174 565.543İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.928.868 2.100.478Banka Kredileri32 3.928.868 2.100.478Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.540 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.540 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 4.179.524 3.496.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.517.106 6.162.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.412.536 19.067.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.506.884 26.557.404Ödenmiş Sermaye21 7.100.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 5.270.281 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler260.417 199.143Yasal Yedekler21 260.417 199.143Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 13.730.325 12.175.395Net Dönem Karı veya Zararı5.145.861 1.812.585Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.506.884 26.557.404TOPLAM KAYNAKLAR59.919.420 45.625.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 35.468.483 28.194.092Satışların Maliyeti22 -30.048.148 -23.140.764TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.420.335 5.053.328Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları22 6.068.633 2.859.786BRÜT KAR (ZARAR)11.488.968 7.913.114Genel Yönetim Giderleri23 -3.127.991 -3.000.427Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.237.613 1.828.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -397.923 -439.607ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.200.667 6.301.694Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 208.988 28.957Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -4.306.122 -3.784.053FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.103.533 2.546.598Finansman Gelirleri27 941.514 440.920Finansman Giderleri27 -924.355 -382.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.120.692 2.605.294Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-974.831 -792.709Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -393.611 -332.386Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -581.220 -460.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.145.861 1.812.585DÖNEM KARI (ZARARI)5.145.861 1.812.585Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.145.861 1.812.585Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,72476915 0,25529366Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.145.861 1.812.585Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.145.861 1.812.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911520BIST