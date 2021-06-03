***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.812.585 -1.812.585 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621Dönem Karı (Zararı)2.643.621 2.643.621 2.643.621 0 2.643.621Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 13.987.980 2.643.621 16.631.601 29.201.025 0 29.201.025Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884Transferler19 73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633Dönem Karı (Zararı)2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633Kar Payları19 -177.500 0 -177.500 -177.500 -177.500Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 333.544 18.625.559 2.072.633 20.698.192 33.402.017 0 33.402.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.346 -121.757Dönem Karı (Zararı)2.072.633 2.643.621Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.072.633 2.643.621.373 -2.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -12.373 -2.461Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-44.694 139.226Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -165.783 -58.591Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 177.933 193.815Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 340.722 186.444Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -397.566 -182.442Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-602.007 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.673.203 -3.575.198Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -1.673.203 -3.575.198Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 575.162 891.436Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -1.731.239 -1.113.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler965.553 711.684Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-763.498 -358.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-763.498 -358.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-135.941 -38.152İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-135.941 -38.152Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.858.968 1.710.298Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-879.418 -242.503Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-551.673 -1.731.676Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-491.566 -113.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-491.566 -113.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-10.914 -32.838Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler231.083 48.516İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)146.816 5.036İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)84.267 43.480Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.750 -3.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.714.262 1.472.437Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.714.262 1.472.437Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.051 -5.465Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.295 -116.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-386.902 329.579Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.596.816 -895.451Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.589.359 -895.451Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.457 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.044.131 1.166.439Alınan Faiz24 165.783 58.591FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI614.415 6.985.858Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.637.631 8.290.229Kredilerden Nakit Girişleri3.637.631 8.290.229Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.651.000 -1.093.861Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.651.000 -1.093.861Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -41.906 -43.241Ödenen Temettüler19 -177.500 0Ödenen Faiz-152.810 -167.269YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)193.167 7.193.680Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi605.900 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)799.067 7.193.680DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 4.667.865 240.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 5.466.932 7.434.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 5.466.932 4.667.865Ticari Alacaklar3.779.142 3.029.255İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.779.142 3.029.255Diğer Alacaklar156.810 20.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 156.810 20.869Stoklar7 3.777.656 5.636.624Canlı Varlıklar8 3.181.378 2.936.654Peşin Ödenmiş Giderler1.530.308 951.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.530.308 951.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 78 135.986Diğer Dönen Varlıklar1.823.777 1.670.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.823.777 1.670.814ARA TOPLAM19.716.081 19.049.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.716.081 19.049.975DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.704 2.704Canlı Varlıklar8 26.688.999 25.425.233Maddi Duran Varlıklar10 15.995.471 14.792.968Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri560.074 505.081Binalar7.994.661 7.992.871Tesis, Makine ve Cihazlar3.051.935 3.109.210Taşıtlar814.860 892.654Mobilya ve Demirbaşlar234.253 230.422Yapılmakta Olan Yatırımlar1.276.958 0Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları13 414.489 452.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.682 452Bilgisayar Yazılımları7.682 452Peşin Ödenmiş Giderler43.896 70.623İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 43.896 70.623Ertelenmiş Vergi Varlığı25 140.039 125.295TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.293.280 40.869.445TOPLAM VARLIKLAR63.009.361 59.919.420KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.924.827 6.165.568İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.924.827 6.165.568Banka Kredileri27 5.029.835 5.258.207Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar27 2.894.992 907.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.577.328 3.312.937İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları161.262 149.202Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 161.262 149.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.416.066 3.163.735Banka Kredileri27 2.416.066 3.163.735Ticari Borçlar9.236.327 9.792.102İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 45.528 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.190.799 9.746.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 181.910 192.824Diğer Borçlar502.168 271.085İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 350.754 203.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 151.414 67.147Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.317 23.317İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 23.317 23.317Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 326.179 0Kısa Vadeli Karşılıklar125.224 137.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 125.224 137.597ARA TOPLAM20.897.280 19.895.430TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.897.280 19.895.430UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.272.240 4.326.042İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar352.247 397.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 352.247 397.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.919.993 3.928.868Banka Kredileri27 3.919.993 3.928.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.790 11.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.790 11.540Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 4.432.034 4.179.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.710.064 8.517.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.607.344 28.412.536ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.402.017 31.506.884Ödenmiş Sermaye19 7.100.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 5.270.281 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler333.544 260.417Yasal Yedekler19 333.544 260.417Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 18.625.559 13.730.325Net Dönem Karı veya Zararı2.072.633 5.145.861Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.402.017 31.506.884TOPLAM KAYNAKLAR63.009.361 59.919.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 11.203.458 8.408.959Satışların Maliyeti20 -9.072.697 -6.700.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.130.761 1.708.738Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları20 1.673.203 3.575.198BRÜT KAR (ZARAR)3.803.964 5.283.936Genel Yönetim Giderleri21 -934.567 -688.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 931.835 635.912Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -350.582 -213.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.450.650 5.018.507Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.186.529 -1.361.292FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.264.121 3.657.215Finansman Gelirleri24 568.581 77.301Finansman Giderleri24 -184.907 -199.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.647.795 3.535.057Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-575.162 -891.436Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -337.396 -346.433Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -237.766 -545.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.072.633 2.643.621DÖNEM KARI (ZARARI)2.072.633 2.643.621Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.072.633 2.643.621Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,29192014 0,37234099Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.072.633 2.643.621Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.072.633 2.643.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939968BIST