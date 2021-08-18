***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.124 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869Dönem Karı (Zararı)4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869Kar Payları-213.000 -213.000 -213.000 0 -213.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.713.706 4.165.869 17.879.575 30.510.273 0 30.510.273Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884Transferler19 73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878Dönem Karı (Zararı)2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878Sermaye Arttırımı19 7.100.000 -2.043.824 -5.056.176 -5.056.176 0 0 0Kar Payları19 -177.500 0 -177.500 -177.500 0 -177.500Dönem Sonu Bakiyeler14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 2.320.878 15.890.261 33.650.262 0 33.650.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-534.559 1.393.769Dönem Karı (Zararı)2.320.878 4.165.869Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.320.878 4.165.869Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.205.293 -3.698.822Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-13 856.843 676.391Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler388 805Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 388 805Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.402 5.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 11.402 5.232Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-158.764 180.102Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -325.025 -196.629Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 305.247 362.282Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 336.370 184.449Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -475.356 -170.000Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-747.148 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.750.126 -4.062.929Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -2.750.126 -4.062.929Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 942.511 748.405Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -113.202Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -113.202Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -1.360.399 -1.133.626İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler699.223 1.406.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-272.350 -321.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-272.350 -321.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.526 -26.542İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.526 -26.542Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler98.861 720.501Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.656.647 -1.145.229Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.061.189 -1.351.825Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.857.475 1.931.257İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.771 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.853.704 1.931.257Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-19.158 -2.662Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.427 145.284İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.562 145.106İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.865 178Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.563 -4.043İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.720.841 1.461.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.720.841 1.461.305Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-185.192 1.873.240Vergi İadeleri (Ödemeleri)-349.367 -479.471YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI291.931 -689.862Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 137.624Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 137.624Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.333.369 -2.870.582Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.325.912 -2.870.582Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.457 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.300.275 1.846.467Alınan Faiz24 325.025 196.629FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-894.147 5.914.159Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.065.038 8.136.300Kredilerden Nakit Girişleri5.065.038 8.136.300Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.435.333 -1.704.777Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.435.333 -1.704.777Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -90.762 -86.481Ödenen Temettüler19 -177.500 -213.000Ödenen Faiz-255.590 -217.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.136.775 6.618.066Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi749.161 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-387.614 6.618.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 4.667.865 240.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 4.280.251 6.858.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 4.280.251 4.667.865Ticari Alacaklar3.294.311 3.029.255İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.294.311 3.029.255Diğer Alacaklar343 20.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 343 20.869Stoklar7 5.537.763 5.636.624Canlı Varlıklar8 3.637.720 2.936.654Peşin Ödenmiş Giderler1.419.234 951.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.419.234 951.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 82 135.986Diğer Dönen Varlıklar1.446.358 1.670.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.446.358 1.670.814ARA TOPLAM19.616.062 19.049.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.616.062 19.049.975DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.704 2.704Canlı Varlıklar8 26.830.665 25.425.233Maddi Duran Varlıklar10 16.337.393 14.792.968Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri540.261 505.081Binalar8.187.847 7.992.871Tesis, Makine ve Cihazlar4.555.340 3.109.210Taşıtlar740.236 892.654Mobilya ve Demirbaşlar250.979 230.422Yapılmakta Olan Yatırımlar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları13 377.682 452.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.040 452Bilgisayar Yazılımları7.040 452Peşin Ödenmiş Giderler664.486 70.623İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 664.486 70.623Ertelenmiş Vergi Varlığı25 163.888 125.295TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.383.858 40.869.445TOPLAM VARLIKLAR63.999.920 59.919.420KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.287.099 6.165.568İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.287.099 6.165.568Banka Kredileri27 2.964.700 5.258.207Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar27 4.322.399 907.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.869.523 3.312.937İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.026 149.202Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 166.026 149.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.703.497 3.163.735Banka Kredileri27 1.703.497 3.163.735Ticari Borçlar11.505.698 9.792.102İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 49.238 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.456.460 9.746.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 173.666 192.824Diğer Borçlar293.512 271.085İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 216.500 203.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 77.012 67.147Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.294 23.317İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)