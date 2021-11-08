***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.274 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459Dönem Karı (Zararı)5.041.459 5.041.459 5.041.459 0 5.041.459Kar Payları-213.000 -213.000 -213.000 0 -213.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)16.619 0 16.619 16.619 0 16.619Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.041.459 18.771.784 31.402.482 0 31.402.482Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884Transferler19 73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.565.047 2.565.047 2.565.047 0 2.565.047Dönem Karı (Zararı)2.565.047 2.565.047 2.565.047 0 2.565.047Sermaye Arttırımı19 7.100.000 -2.043.824 -5.056.176 -5.056.176 0 0 0Kar Payları19 -177.500 0 -177.500 -177.500 0 -177.500Dönem Sonu Bakiyeler14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 2.565.047 16.134.430 33.894.431 0 33.894.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.938.411 -1.276.165Dönem Karı (Zararı)2.565.047 5.041.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.565.047 5.041.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.831.811 -5.114.741Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-13 1.315.615 1.089.496Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.799 173Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.799 173Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.009 2.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 4.009 2.657Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler93.164 138.366Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -418.410 -324.551Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 462.174 526.691Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 335.067 184.549Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -285.667 -248.323Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-824.805 -380.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.503.913 -5.197.754Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -3.503.913 -5.197.754Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.105.121 971.043Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -170.168Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -170.168Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -2.022.801 -1.567.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.070.901 -567.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-625.027 -68.563İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-625.027 -68.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.866 -11.943İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.866 -11.943Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-251.289 -998.248Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.482.872 -1.690.377Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-130.504 -1.007.048Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.415.921 1.783.046İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.415.987 1.783.046Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.399 -4.107Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.681 -38.127İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.557 531İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)60.124 -38.658Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-17.440 36.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.769.004 1.431.289Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.769.004 1.431.289Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.337.665 -640.670Vergi İadeleri (Ödemeleri)-600.746 -635.495YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.614.143 -811.292Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 196.693Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 196.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.383.700 -3.656.530Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.376.243 -3.656.530Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.457 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.579.433 2.323.994Alınan Faiz24 418.410 324.551FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.530.278 6.909.407Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.687.452 10.090.090Kredilerden Nakit Girişleri18.687.452 10.090.090Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.376.581 -2.401.877Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.376.581 -2.401.877Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -133.311 -127.551Ödenen Temettüler19 -177.500 -213.000Ödenen Faiz-469.782 -438.255YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-793.990 4.821.950Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi825.002 384.407NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.012 5.206.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 4.667.865 240.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 4.698.877 5.447.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 4.698.877 4.667.865Ticari Alacaklar3.646.880 3.029.255İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.646.880 3.029.255Diğer Alacaklar3 20.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3 20.869Stoklar7 5.887.913 5.636.624Canlı Varlıklar8 3.488.212 2.936.654Peşin Ödenmiş Giderler687.486 951.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 687.486 951.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 97 135.986Diğer Dönen Varlıklar2.060.597 1.670.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 2.060.597 1.670.814ARA TOPLAM20.470.065 19.049.975TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.470.065 19.049.975DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.704 2.704Canlı Varlıklar8 27.281.027 25.425.233Maddi Duran Varlıklar10 15.966.969 14.792.968Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri520.848 505.081Binalar8.070.899 7.992.871Tesis, Makine ve Cihazlar4.382.169 3.109.210Taşıtlar661.783 892.654Mobilya ve Demirbaşlar268.540 230.422Yapılmakta Olan Yatırımlar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları13 340.309 452.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.397 452Bilgisayar Yazılımları6.397 452Peşin Ödenmiş Giderler465.549 70.623İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 465.549 70.623Ertelenmiş Vergi Varlığı25 160.160 125.295TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.223.115 40.869.445TOPLAM VARLIKLAR64.693.180 59.919.420KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.214.845 6.165.568İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.214.845 6.165.568Banka Kredileri27 6.159.283 5.258.207Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar27 6.055.562 907.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.291.193 3.312.937İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları177.664 149.202Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 177.664 149.202İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.113.529 3.163.735Banka Kredileri27 1.113.529 3.163.735Ticari Borçlar8.420.509 9.792.102İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 45.594 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 8.374.915 9.746.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 190.425 192.824Diğer Borçlar335.432 271.085İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 208.495 203.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 126.937 67.147Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.417 23.317İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 17.417 23.317Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 54.724 0Kısa Vadeli Karşılıklar141.606 137.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 141.606 137.597ARA TOPLAM22.666.151 19.895.430TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.666.151 19.895.430UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.468.461 4.326.042İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar260.094 397.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar13-27 260.094 397.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.208.367 3.928.868Banka Kredileri27 3.208.367 3.928.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 11.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 11.540Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 4.664.137 4.179.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.132.598 8.517.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.798.749 28.412.536ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.894.431 31.506.884Ödenmiş Sermaye19 14.200.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 3.226.457 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler333.544 260.417Yasal Yedekler19 333.544 260.417Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 13.569.383 13.730.325Net Dönem Karı veya Zararı2.565.047 5.145.861Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.894.431 31.506.884TOPLAM KAYNAKLAR64.693.180 59.919.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 34.148.774 25.408.511 12.104.519 8.296.468Satışların Maliyeti20 -29.707.311 -21.249.132 -10.682.039 -7.674.681TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.441.463 4.159.379 1.422.480 621.787Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları20 3.503.913 5.197.754 753.787 1.134.825BRÜT KAR (ZARAR)7.945.376 9.357.133 2.176.267 1.756.612Genel Yönetim Giderleri21 -2.939.982 -2.250.545 -1.039.367 -827.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.819.583 1.685.049 247.949 519.099Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -397.801 -306.243 -19.760 -55.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.427.176 8.485.394 1.365.089 1.392.626Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 181.088 0 56.966Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -3.284.211 -2.886.519 -914.783 -788.049FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.142.965 5.779.963 450.306 661.543Finansman Gelirleri24 1.225.845 823.799 277.004 601.094Finansman Giderleri24 -698.642 -591.260 -320.531 -164.409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.670.168 6.012.502 406.779 1.098.228Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.105.121 -971.043 -162.610 -222.638Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -655.373 -487.544 -61.555 32.284Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -449.748 -483.499 -101.055 -254.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.565.047 5.041.459 244.169 875.590DÖNEM KARI (ZARARI)2.565.047 5.041.459 244.169 875.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.565.047 5.041.459 244.169 875.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,18063711 0,35503232 0,01719500 0,06166127Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.565.047 5.041.459 244.169 875.590Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.565.047 5.041.459 244.169 875.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975912BIST