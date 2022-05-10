***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633Dönem Karı (Zararı)2.072.633 2.072.633 2.072.633 0 2.072.633Kar Payları-177.500 -177.500 -177.500 0 -177.500Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 333.544 18.625.559 2.072.633 20.698.192 33.402.017 0 33.402.017Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 11.135.719 24.705.102 42.465.103 0 42.465.103Transferler21 11.135.719 -11.135.719 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.812.025 10.812.025 10.812.025 0 10.812.025Dönem Karı (Zararı)10.812.025 10.812.025 10.812.025 0 10.812.025Dönem Sonu Bakiyeler14.200.000 3.226.457 333.544 24.705.102 10.812.025 35.517.127 53.277.128 0 53.277.128Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.236.762 -34.346Dönem Karı (Zararı)10.812.025 2.072.633Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.812.025 2.072.633Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.112.233 -3.061.237Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-15 289.335 424.764Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.088 2.353Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.088 2.353Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.603 -12.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 24.603 -12.373Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-247.953 -44.694Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -481.164 -165.783Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 238.696 177.933Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 375.001 340.722Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -380.486 -397.566Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-16.967 -602.007Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.560.855 -1.673.203Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -11.560.855 -1.673.203Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 2.752.224 575.162Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -1.356.708 -1.731.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.480.725 965.553Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.808.168 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.027.121 -763.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.027.121 -763.498Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.214 -135.941İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.214 -135.941Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler282.366 1.858.968Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.930.565 -879.418Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-81.950 -551.673Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.103.061 -491.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-303 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.103.364 -491.566Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-12.635 -10.914Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-183.645 231.083İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-63.474 146.816İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-120.171 84.267Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)148.267 -5.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.037.879 1.714.262Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.037.879 1.714.262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.780.933 -23.051Vergi İadeleri (Ödemeleri)-455.829 -11.295YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.057.369 -386.902Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.756 -1.596.816Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -86.756 -1.589.359Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -7.457Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.662.961 1.044.131Alınan Faiz26 481.164 165.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.482.847 614.415Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.850.735 3.637.631Kredilerden Nakit Girişleri11.850.735 3.637.631Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.096.699 -2.651.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.096.699 -2.651.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -59.561 -41.906Ödenen Temettüler21 0 -177.500Ödenen Faiz-211.628 -152.810YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.303.454 193.167Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi36.941 605.900NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.340.395 799.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.898.548 4.667.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.238.943 5.466.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.770.073 1.730.936İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.770.073 1.730.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 203 168Diğer Dönen Varlıklar1.537.195 1.218.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 1.537.195 1.218.198ARA TOPLAM33.382.173 24.351.908TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.382.173 24.351.908DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 2.704 2.704Canlı Varlıklar10 44.199.040 34.144.480Maddi Duran Varlıklar12 17.055.203 17.216.076Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri482.286 501.567Binalar7.837.002 7.953.950Tesis, Makine ve Cihazlar4.705.917 4.763.314Taşıtlar1.507.494 1.492.281Mobilya ve Demirbaşlar375.848 363.914Taşıyıcı Bitkiler83.926 78.320Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları15 287.446 328.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.115 5.757Bilgisayar Yazılımları5.115 5.757Peşin Ödenmiş Giderler54.637 11.824İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 54.637 11.824Ertelenmiş Vergi Varlığı27 64.717 106.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.668.862 51.815.863TOPLAM VARLIKLAR95.051.035 76.167.771KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.532.661 12.774.282İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.532.661 12.774.282Banka Kredileri29 9.078.954 6.874.612Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar29 7.453.707 5.899.670Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.459.657 1.279.818İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.384 211.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-29 227.384 211.810İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.232.273 1.068.008Banka Kredileri29 1.232.273 1.068.008Ticari Borçlar11.195.397 9.077.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 45.528 45.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.149.869 9.031.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 192.758 205.393Diğer Borçlar194.946 378.591İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-8 162.016 225.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 32.930 153.101Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)159.807 11.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 159.807 11.540Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 634.597 445.360Kısa Vadeli Karşılıklar179.351 154.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 179.351 154.748ARA TOPLAM30.549.174 24.326.826TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.549.174 24.326.826UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.270.737 3.487.412İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar208.512 275.709Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-29 208.512 275.709İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.062.225 3.211.703Banka Kredileri29 3.062.225 3.211.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.953.996 5.888.430TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.224.733 9.375.842TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.773.907 33.702.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.277.128 42.465.103Ödenmiş Sermaye21 14.200.000 14.200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 3.226.457 3.226.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler333.544 333.544Yasal Yedekler21 333.544 333.544Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 24.705.102 13.569.383Net Dönem Karı veya Zararı10.812.025 11.135.719Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.277.128 42.465.103TOPLAM KAYNAKLAR95.051.035 76.167.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 16.733.406 11.203.458Satışların Maliyeti22 -13.239.569 -9.072.697TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.493.837 2.130.761Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları22 11.560.855 1.673.203BRÜT KAR (ZARAR)15.054.692 3.803.964Genel Yönetim Giderleri23 -1.345.706 -934.567Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.060.286 931.835Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -417.333 -350.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.351.939 3.450.650Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 9.600 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -1.159.541 -1.186.529FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.201.998 2.264.121Finansman Gelirleri26 601.111 568.581Finansman Giderleri26 -238.860 -184.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.564.249 2.647.795Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.752.224 -575.162Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -644.863 -337.396Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.107.361 -237.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.812.025 2.072.633DÖNEM KARI (ZARARI)10.812.025 2.072.633Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.812.025 2.072.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,76141021 0,14596007Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.812.025 2.072.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.812.025 2.072.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028713BIST