***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878Dönem Karı (Zararı)2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878Sermaye Arttırımı7.100.000 -2.043.824 -5.056.176 0 -5.056.176 0 0Kar Payları-177.500 -177.500 -177.500 0 -177.500Dönem Sonu Bakiyeler14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 2.320.878 15.890.261 33.650.262 0 33.650.262Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 11.135.719 24.705.102 42.465.103 0 42.465.103Transferler21 255.649 10.880.070 -11.135.719 -255.649 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.763.114 23.763.114 23.763.114 0 23.763.114Dönem Karı (Zararı)23.763.114 23.763.114 23.763.114 0 23.763.114Kar Payları21 -355.000 0 -355.000 -355.000 -355.000Dönem Sonu Bakiyeler14.200.000 3.226.457 589.193 24.094.453 23.763.114 47.857.567 65.873.217 0 65.873.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.581.331 -534.559Dönem Karı (Zararı)23.763.114 2.320.878Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.763.114 2.320.878Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.755.020 -3.205.293Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-15 598.898 856.843Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler19.060 388Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 19.060 388Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.379 11.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 46.379 11.402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler152.971 -158.764Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -611.424 -325.025Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 817.165 305.247Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 402.819 336.370Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -455.589 -475.356Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-48.223 -747.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.167.633 -2.750.126Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -23.167.633 -2.750.126Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 6.359.654 942.511Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler25 -1.315.393 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -2.400.733 -1.360.399İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.481.655 699.223Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.572.855 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.990.177 -272.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.990.177 -272.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.717 20.526İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.717 20.526Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.217.221 98.861Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.070.290 -1.656.647Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-473.398 -1.061.189Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.890.540 1.857.475İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-303 3.771İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.890.843 1.853.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.230 -19.158Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-201.934 22.427İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-111.290 12.562İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-90.644 9.865Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.540 -11.563İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.707 1.720.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)172.707 1.720.841Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.473.561 -185.192Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.107.770 -349.367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.703.904 291.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.417.465 -2.333.369Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.417.465 -2.325.912Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -7.457Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.509.945 2.300.275Alınan Faiz26 611.424 325.025FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.905.823 -894.147Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri33.921.141 5.065.038Kredilerden Nakit Girişleri33.921.141 5.065.038Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.787.126 -5.435.333Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.787.126 -5.435.333Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -119.122 -90.762Ödenen Temettüler21 -355.000 -177.500Ödenen Faiz-754.070 -255.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.028.396 -1.136.775Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi41.577 749.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.069.973 -387.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.898.548 4.667.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.968.521 4.280.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.968.521 6.898.548Finansal Yatırımlar5 10.888.248 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.841.852 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4.046.396 0Ticari Alacaklar7.813.055 4.869.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.813.055 4.869.003Diğer Alacaklar15.998 281İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 15.998 281Stoklar9 11.756.509 5.539.288Canlı Varlıklar10 6.258.146 4.095.486Peşin Ödenmiş Giderler2.069.583 1.730.936İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.069.583 1.730.936Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 519 168Diğer Dönen Varlıklar3.446.392 1.218.198İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 3.446.392 1.218.198ARA TOPLAM50.216.971 24.351.908TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.216.971 24.351.908DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 2.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.704 2.704Canlı Varlıklar10 54.709.798 34.144.480Maddi Duran Varlıklar12 18.118.054 17.216.076Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri463.145 501.567Binalar7.720.054 7.953.950Tesis, Makine ve Cihazlar4.745.235 4.763.314Taşıtlar2.670.427 1.492.281Mobilya ve Demirbaşlar364.327 363.914Taşıyıcı Bitkiler92.136 78.320Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Kullanım Hakkı Varlıkları15 246.383 328.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.473 5.757Bilgisayar Yazılımları4.473 5.757Peşin Ödenmiş Giderler171.136 11.824İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 171.136 11.824Ertelenmiş Vergi Varlığı27 27.732 106.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.280.280 51.815.863TOPLAM VARLIKLAR123.497.251 76.167.771KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.087.556 12.774.282İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.087.556 12.774.282Banka Kredileri29 6.532.761 6.874.612Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar29 8.554.795 5.899.670Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.085.622 1.279.818İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları243.222 211.810Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-29 243.222 211.810İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.842.400 1.068.008Banka Kredileri29 9.842.400 1.068.008Ticari Borçlar12.905.714 9.077.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 45.528 45.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.860.186 9.031.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 213.623 205.393Diğer Borçlar176.657 378.591İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-8 114.200 225.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 62.457 153.101Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 11.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 11.540Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.069.425 445.360Kısa Vadeli Karşılıklar201.127 154.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 201.127 154.748ARA TOPLAM39.739.724 24.326.826TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.739.724 24.326.826UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.446.322 3.487.412İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar140.174 275.709Kiralama İşlemlerinden Borçlar15-29 140.174 275.709İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.306.148 3.211.703Banka Kredileri29 7.306.148 3.211.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 10.437.988 5.888.430TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.884.310 9.375.842TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.624.034 33.702.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.873.217 42.465.103Ödenmiş Sermaye21 14.200.000 14.200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 3.226.457 3.226.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler589.193 333.544Yasal Yedekler21 589.193 333.544Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 24.094.453 13.569.383Net Dönem Karı veya Zararı23.763.114 11.135.719Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.873.217 42.465.103TOPLAM KAYNAKLAR123.497.251 76.167.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 41.210.110 22.044.255 24.476.704 10.840.797Satışların Maliyeti22 -31.316.955 -19.025.272 -18.077.386 -9.952.575TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.893.155 3.018.983 6.399.318 888.222Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları22 23.167.633 2.750.126 11.606.778 1.076.923BRÜT KAR (ZARAR)33.060.788 5.769.109 18.006.096 1.965.145Genel Yönetim Giderleri23 -2.771.459 -1.900.615 -1.425.753 -966.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.770.262 1.571.634 709.976 639.799Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -547.797 -378.041 -130.464 -27.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.511.794 5.062.087 17.159.855 1.611.437Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.324.993 0 1.315.393 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -2.632.730 -2.369.428 -1.473.189 -1.182.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.204.057 2.692.659 17.002.059 428.538Finansman Gelirleri26 737.033 948.841 135.922 380.260Finansman Giderleri26 -818.322 -378.111 -579.462 -193.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.122.768 3.263.389 16.558.519 615.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.359.654 -942.511 -3.607.430 -367.349Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.731.316 -593.818 -1.086.453 -256.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -4.628.338 -348.693 -2.520.977 -110.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245DÖNEM KARI (ZARARI)23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,67345873 0,16344211 0,91204852 0,01748204Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.763.114 2.320.878 12.951.089 248.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056790BIST