***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması.4 - Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması.5 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddelerinde yapılan değişiklikler hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.11 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi.13 - 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.16 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30 Mart 2021 Salı Günü, saat 10:00'da,Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2020 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle 2020 yılı finansal tabloları tasdik edildi.- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-253 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061348288 sayılı izinleri doğrultusunda Şirketimizin 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden, süresinin beş yıl (2021-2025 yılı sonuna kadar) uzatılması ile ilgili 6. maddesinin ve "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7'inci maddesi ekteki şekilde değiştirilmesinin kabulüne katılanların oy birliğiyle karar verildi..- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarakseçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.-Yönetim Kurulu'nun bu yıl kar dağıtılmama yönündeki kar dağıtım önerisi kabul edilerek- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.462.534,84 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 177.500 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,02125 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, 7.100.000 TL'lık çıkarılmış sermaye üzerinden %17 oranında 1.207.000 TL'lik kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması, kalan 4.908,10 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 5.145.861 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 73.126,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 177.500 TL nakit kar payı ve 1.207.000 TL'lik bedelsiz pay dağıtımından sonra kalan 3.688.234,26 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, nakit kar payının 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına,- Gelir Vergisi Mük.121.madde kapsamında 2019 yılı kurumlar vergisinden yapılan %5'lik indirimden kaynaklanan ve geçmiş yıl karlarında yer alan 16.619,29 TL'nın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,katılanların oy birliğiyle karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924291BIST