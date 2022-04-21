***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 15.03.2022Genel Kurul Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması.4 - Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması.5 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.10 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi.12 - 2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Nisan 2022 Salı Günü, saat 11:00'da,Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2021 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle 2021 yılı finansal tabloları tasdik edildi.- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.-Yönetim Kurulu'nun bu yıl kar dağıtılmama yönündeki kar dağıtım önerisi katılanların oy çokluğuyla reddedilerekVUK kayıtlarına göre hesaplanan 5.112.977,01 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 355.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,0225 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, kalan 4.502.328,16 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 11.135.719 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 355.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,0225 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması. kalan 10.525.070,15 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, nakit kar payının 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapılmasına,katılanların oy birliğiyle kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022724BIST