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***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

10.04.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER



***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği, 17 Nisan 2020 Cuma Günü saat 10:00'da Rıhtım Cad.No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837176


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