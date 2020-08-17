***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 15:34
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beyoğlu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemi 2.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde Beyoğlu Vergi Dairesine verilen Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur.
Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869376
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,4300
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|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0674
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7910
En Düşük
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18:05471,44
En Yüksek
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|| 11,32
|Açılış
|: 471,09
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
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473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3832
|7,3913
|% 0,46
|
|Euro
|8,7573
|8,7813
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6567
|9,7051
|% 0,61
|
|Frank
|8,1226
|8,1715
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|39,96
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,98
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,26
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,50
|